Більшість українців вважають, що за Трухіна має відповідати Зеленський – опитування КМІС

Правоохоронці ще пів року тому могли сказати, чи був Трухін за кермом

Про справу Трухіна поінформовані майже 80% українців

Більш ніж половина українців дотримується думки, що Володимир Зеленський особисто несе відповідальність за депутатів, яких він привів до влади. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Дослідивши громадську думку щодо розслідування ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна, установа з’ясуала, що більшість українців (64%) також вважає, що справу нардепа від «Слуги народу» намагаються «зам’яти».

Джерело: www.kiis.com.ua

Загалом про «справу Трухіна» знають 79% респондентів, з них 31,5% стверджують, що вони добре поінформовані про неї. Водночас серед респондентів, які знають про справу, 64% вважають, що розслідування велося в основному необ’єктивно (вважають, що в основному об’єктивно – 13,5%, а ще 22,5% не визначилися із своєю думкою).

При цьому хід розслідування здається необ’єктивним не тільки виборцям опозиційних партій, а й 58% прихильників партії «Слуга народу». Серед них 21,2% вважають, що на розслідування впливав Володимир Зеленський, а 32% вказує на керівництво партії «Слуга народу». 19,7% опитаних покладають відповідальність за необ’єктивне розслідування на керівництво МВС, 11,6% – на керівництво ДБР. 33,5% вважають, що розслідування гальмують окремі олігархи, з якими пов’язаний депутат Трухін.

Джерело: www.kiis.com.ua

51,6% українців впевнені, що «справу Трухіна» Директор ДБР Сухачов має піти у відставку. 58% опитаних вважають, що Президент Володимир Зеленський несе персональну відповідальність за такі і подібні дії народних депутатів від партії «Слуга народу». Таку думку підтримую кожен третій виборець партії Зеленського.

Раніше депутат, який їхав разом із Трухіним, розповів подробиці скандальної ДТП.

Також ексгенпрокурор спрогнозував, чим завершиться справа Трухіна.

1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, яке сталося влітку. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.

Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тис. грн за можливість покинути місце ДТП.

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