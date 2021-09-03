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    Нардеп Власенко підтримав ініціативу омбудсмена направити законопроєкт про олігархів на експертизу

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    &laquo;Весь&nbsp;світ&nbsp;має вироблені&nbsp;механізми&nbsp;контролю&nbsp;над ринками&nbsp;і&nbsp;монополіями&nbsp;&ndash;&nbsp;це Антимонопольний&nbsp;комітет&nbsp;і антимонопольне&nbsp;законодавство&raquo;,&nbsp;&ndash;&nbsp;підкреслює Сергій Власенко - Нардеп Власенко підтримав ініціативу омбудсмена направити законопроєкт про олігархів на експертизу
    «Весь світ має вироблені механізми контролю над ринками і монополіями – це Антимонопольний комітет і антимонопольне законодавство», – підкреслює Сергій Власенко

    Власенко звернувся до спікера Разумкова з проханням підтримати Денісову

    Народний депутат Сергій Власенко (фракція «Батьківщина») вважає, що у парламентської більшості відсутня ідеологія реформ та вказує на низьку якість законопроєктів. На його думку, виправляти помилки влади вдається лише залучаючи міжнародних експертів. Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

    «Хоч щось вдається мінімально підправити, якщо на ці «законодавчі ініціативи» вчасно реагують авторитетні консультаційні органи, зокрема Венеційська комісія. Так було наприклад і з абсолютно очевидно неконституційним законопроєктом про розгін Конституційного Суду, який Президент, за наслідками висновків Венеційки, відкликав із парламенту», – зазначає депутат.

    Парламентар підтримує ініціативу омбудсмена Людмили Денісової направити проєкт закону № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» для отримання висновку Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).

    «Сьогодні прозвучала ініціатива Уповноваженої з прав людини Верховної Ради України Людмили Денисової щодо направлення до Венеційки законопроєкту про олігархів в зв’язку із його очевидною неконституційністю. З цього питання моя позиція незмінна: весь світ має вироблені механізми контролю над ринками і монополіями – це Антимонопольний комітет і антимонопольне законодавство. А законопроєкт «Про олігархів», внесений від імені Президента не має нічого спільного ні з світовими правилами, ні з Конституцією України, а є, скоріш за все, публічно-піарним інструментом впливу на свідомість українців», – підкреслює Сергій Власенко.

    Нардеп звернувся до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням підтримати Людмилу Денісову і направити відповідний запит до Венеціанської комісії.

    «Уже ж призначали рішеннями РНБО контрабандистів, але контрабанда нікуди не зникла. Уже ж призначали рішенням РНБО злодіїв в законі, а організована злочинність діє. Тому є абсолютно логічним відправити ВСІ законопроекти «Про олігархів» (і президентський і альтернативні) на експертизу до Венеційки і зробити це треба, як найшвидше. Нагадаю, що від імені держави такий запит до Венеційки можуть скерувати Президент України, прем‘єр-міністр, міністр юстиції та Голова Верховної Ради. Тож чекаємо на Вашу реакцію, Дмитре Олександровичу!», – закликає Власенко.

    Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому наголошує на невідповідності Конституції України законопроєкту №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» та просить скерувати його до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).

    Теги: Батьківщина депутат Сергій Власенко Венеціанська комісія олігархи Людмила Денісова
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    Нардеп Власенко підтримав ініціативу омбудсмена направити законопроєкт про олігархів на експертизу