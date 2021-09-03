В Україні по-новому маркуватимуть побутові прилади

Більше ніяких А+ і А++ не буде

Спеціальне маркування стандартизують відповідно до законодавства ЄС

Кабінет міністрів під час засідання затвердив постанову щодо спеціального маркування побутових приладів відповідно до законодавства Євросоюзу. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

Зазначається, що зміни стосуються маркування та екодизайну посудомийних машин, холодильників, пральних машин, телевізорів, кондиціонерів, сушильних машин, електричних ламп та світильників.

Із 1 березня 2021 року в країнах ЄС набули чинності нові правила маркування побутових приладів, щоб допомогти споживачам скоротити рахунки за енергоносії та зменшити вуглецевий слід.

Все більше і більше електроприладів, які надходять на ринок, отримують відповідно до колишньої шкали енергоефективності рейтинги A+, A++ або A+++.

Нова шкала більш сувора, але проста і складається з букв від A до G. Причому, спочатку далеко не всі товари зможуть отримати оцінку «A». Представлена зараз на ринку енергоефективна техніка зазвичай буде маркуватися буквами «B», «C» або «D».

На етикетках додадуть низку нових елементів, зокрема QR-посилання на базу даних ЄС, яка дозволить знайти більш детальну інформацію про продукт.

Також зміняться правила екодизайну. Зокрема, стосовно ремонтопридатності і необхідності для виробників тримати в наявності запчастини кілька років після того, як даний товар зникне з ринку.

Виробники або імпортери будуть зобов'язані надавати деякі основні деталі (двигуни і моторні щітки, насоси, амортизатори і пружини, промивні барабани тощо) професійним ремонтникам протягом, як мінімум, 7-10 років. Все це підтримує економіку замкнутого циклу.

Нагадаємо, нові етикетки для лампочок і світильників з вбудованими джерелами світла з'явилися у ЄС із 1 вересня, а найближчими роками система пошириться і на інші прилади.

Читайте також: