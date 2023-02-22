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Нардеп Волошин подав до Ради заяву про складання мандата

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардеп Волошин подав до Ради заяву про складання мандата
фото з відкритих джерел

Стефанчук зазначив, що парламент не буде затягувати із розглядом заяви

Верховна Рада України отримала заяву нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Олега Волошина про складання депутатського мандату. Про це поінформував спікер парламенту Руслан Стефанчук.

«Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. У відповідності до Конституції України», – йдеться в повідомленні.

Стефанчук зазначив, що парламент не буде затягувати із розглядом заяви.

Нардеп Волошин подав до Ради заяву про складання мандата фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній член «Опозиційної платформи – За життя» Ігор Абрамович написав заяву про складання мандата. 

Також стало відомо, що народний депутат забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Григорій Суркіс найближчим часом складе депутатський мандат.

Нардепка від фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла відреагувала на ініціативу журналістів позбавити мандатів нардепів-втікачів, які втекли з України перед вторгненням і досі не повернулися. Вона подала звернення щодо порушення дисципліни та норм депутатської етики, недотримання присяги, а також щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса.

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Теги: Верховна Рада Опозиційна платформа — За життя депутат

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