Позбавлення мандатів нардепів-втікачів. «Слуги» виступили з ініціативою 

Парламентарі не приходять у Раду по пів року, бо мешкають за кордоном

Безугла пропонує достроково припинити повноваження Столара, Абрамовича та Суркіса

Народна обраниця від фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла відреагувала на ініціативу журналістів позбавити мандатів нардепів-втікачів, які втекли з України перед вторгненням і досі не повернулися. Вона подала звернення щодо порушення дисципліни та норм депутатської етики, недотримання присяги, а також щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса.

«У мене теж питання, чому «батальйон «Монако» досі в Верховній Раді України. Запрошую і закликаю усіх колег до підписання! Це для нас маленький тест. Хто підписав, повідомлю. Кінцевий термін – сьогодні 23:00», – написала нардепка.

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Номер звернення в системі електронного документообігу органу виконавчої влади: 987278.

До слова, Безугла повідомила, що «Державне бюро розслідувань вже вивчає законність перетину державного кордону цими, як їх назвати… Будемо слідкувати за результатами розслідування».

Щодо Сергія Льовочкіна, то він начебто бере участь в засіданнях комітету.

«По ньому ще досліджую. Можливо, спочатку піднімемо це питання на засіданні нашого комітету. З іншими ніякого контакту нема, засідання ігнорують, журналісти зафіксували багато матеріалу і звернулися саме щодо цих трьох осіб», – каже Безугла.

Сьогодні журналістка, головна редакторка онлайн-видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва на своїй сторінці у Facebook запропонувала позбавити мандатів нардепів-втікачів, які вже по пів року не з'являються в Україні і на робочому місці – У Верховній Раді зокрема.

Нагадаємо, українські журналісти розшукали нардепів, які виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Найбільше слуг українського народу виїхало до Монако, Монте-Карло та Ніцци.

Як стало відомо, згідно з даними журналістів-розслідувачів, у Монако родина народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса кілька років поспіль орендує апартаменти у п'ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay за €2 млн.

Тим часом народний депутат Сергій Льовочкін, обраний від нині забороненої партії ОПЗЖ до Верховної Ради, зараз мешкає в особняку на Лазурному узбережжі Сен-Жан-Кап-Ферра. Також у Ніцці журналісти розшукали нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара.