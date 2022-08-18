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Позбавлення мандатів нардепів-втікачів. «Слуги» виступили з ініціативою 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Позбавлення мандатів нардепів-втікачів. «Слуги» виступили з ініціативою 
Парламентарі не приходять у Раду по пів року, бо мешкають за кордоном
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Безугла пропонує достроково припинити повноваження Столара, Абрамовича та Суркіса 

Народна обраниця від фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла відреагувала на ініціативу журналістів позбавити мандатів нардепів-втікачів, які втекли з України перед вторгненням і досі не повернулися. Вона подала звернення щодо порушення дисципліни та норм депутатської етики, недотримання присяги, а також щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса.

«У мене теж питання, чому «батальйон «Монако» досі в Верховній Раді України. Запрошую і закликаю усіх колег до підписання! Це для нас маленький тест. Хто підписав, повідомлю. Кінцевий термін – сьогодні 23:00», – написала нардепка. 

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Номер звернення в системі електронного документообігу органу виконавчої влади: 987278.

До слова, Безугла повідомила, що «Державне бюро розслідувань вже вивчає законність перетину державного кордону цими, як їх назвати… Будемо слідкувати за результатами розслідування». 

Щодо Сергія Льовочкіна, то він начебто бере участь в засіданнях комітету.

«По ньому ще досліджую. Можливо, спочатку піднімемо це питання на засіданні нашого комітету. З іншими ніякого контакту нема, засідання ігнорують, журналісти зафіксували багато матеріалу і звернулися саме щодо цих трьох осіб», – каже Безугла. 

Позбавлення мандатів нардепів-втікачів. «Слуги» виступили з ініціативою  фото 1

Сьогодні журналістка, головна редакторка онлайн-видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва на своїй сторінці у Facebook запропонувала позбавити мандатів нардепів-втікачів, які вже по пів року не з'являються в Україні і на робочому місці – У Верховній Раді зокрема. 

Нагадаємо, українські журналісти розшукали нардепів, які виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Росії.  Найбільше слуг українського народу виїхало до Монако, Монте-Карло та Ніцци.

Як стало відомо, згідно з даними журналістів-розслідувачів, у Монако родина народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса кілька років поспіль орендує апартаменти у п'ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay за €2 млн.

Тим часом народний депутат Сергій Льовочкін, обраний від нині забороненої партії ОПЗЖ до Верховної Ради, зараз мешкає в особняку на Лазурному узбережжі Сен-Жан-Кап-Ферра. Також у Ніцці журналісти розшукали нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара.

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Теги: Григорій Суркіс Вадим Столар Мар’яна Безугла Верховна Рада

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