Ще один нардеп склав мандат

Абрамович, який від початку повномасштабного російського вторгнення проживав на Лазуровому узбережжі, нещодавно повернувся в Україну

Арахамія закликав нардепів із забороненої фракції ОПЗЖ наслідувати приклад Абрамовича

Колишній член «Опозиційної платформи – За життя» Ігор Абрамович написав заяву про складання мандата. Про це повідомив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

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«Саме його (Абрамовича – «Главком») вихід із лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення заклав початок для її подальшого розвалу в українському парламенті. Тому сподіваюся, що сьогоднішнє його рішення про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ. Хоча Ігор зі своєю проукраїнською позицією ніколи не асоціювався у мене з ідеологією ОПЗЖ. Достатньо поглянути на «синхронність» його голосування з колишніми однопартійцями. Простіше кажучи, – свій серед чужих у тилу п’ятої колони», – прокоментував Арахамія.

Крім того, глава «Слуги народу» зазначив, що створена Абрамовичем депутатська група «Відновлення України», яка «послідовно підтримує всі важливі для майбутнього країни та відсічі агресора законодавчі рішення», у найважчі місяці війни лише зміцнила стійкість нашого парламенту перед зовнішнім агресором.

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«Тому закликаю інших депутатів із забороненої фракції ОПЗЖ наслідувати цей приклад. Пора вже нарешті відчути настрої суспільства на 11-му місяці повномасштабної війни», – додав Арахамія.

Раніше повідомлялося, що на цьому тижні Верховна Рада також може позбавити мандата Вадима Столара.

До слова, нещодавно народні депутати від забороненої партії «ОПЗЖ» Вадим Столар та Ігор Абрамович, які від початку повномасштабного російського вторгнення проживали на Лазуровому узбережжі, повернулись в Україну.

Нагадаємо, що народні депутати Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, які раніше входили до проросійської фракції ОПЗЖ, склали мандати нардепів.