Українські олігархи в Монако: ДБР почало розслідування

Згідно з розслідуванням, Григорій та Ігор Суркіс перебувають у Монако

Бюро вивчає обставини перетину державного кордону «Батальйоном Монако»

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевірить обставини виїзду в Князівство Монако військовозобов'язаних громадян України під час російської агресії та роль у цьому процесі посадовців правоохоронних органів. Про це повідомляє пресцентр Державного бюро розслідувань.

«Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні «Української правди», щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у рамках розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами даного розслідування та роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше інтернет-видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про українських VIP-біженців до Монако, Монте-Карло та Ніцци. Зокрема, у виданні стверджують, що там перебувають нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Григорій Суркіс і його брат Ігор. Біля берегів Монако, на власній яхті відпочиває і бізнесмен та політик Костянтин Жеваго.

Згідно з даними журналістів-розслідувачів, у Монако родина народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса кілька років поспіль орендує апартаменти у п'ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay. Коштує річна оренда таких апартаментів у Monte-Carlo Bay приблизно €2 млн.