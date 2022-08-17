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Українські олігархи в Монако: ДБР почало розслідування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські олігархи в Монако: ДБР почало розслідування
Згідно з розслідуванням, Григорій та Ігор Суркіс перебувають у Монако
фото з відкритих джерел

Бюро вивчає обставини перетину державного кордону «Батальйоном Монако» 

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевірить обставини виїзду в Князівство Монако військовозобов'язаних громадян України під час російської агресії та роль у цьому процесі посадовців правоохоронних органів. Про це повідомляє пресцентр Державного бюро розслідувань.

«Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні «Української правди», щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у рамках розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами даного розслідування та роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше інтернет-видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про українських VIP-біженців до Монако, Монте-Карло та Ніцци. Зокрема, у виданні стверджують, що там перебувають нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Григорій Суркіс і його брат Ігор. Біля берегів Монако, на власній яхті відпочиває і бізнесмен та політик Костянтин Жеваго. 

Згідно з даними журналістів-розслідувачів, у Монако родина народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса кілька років поспіль орендує апартаменти у п'ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay. Коштує річна оренда таких апартаментів у Monte-Carlo Bay приблизно €2 млн.

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Теги: Ігор Суркіс Григорій Суркіс Вадим Столар ДБР Монако Костянтин Жеваго

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