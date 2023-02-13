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Політичні колаборанти. Династії зрадників – 2

П’ЯТА КОЛОНА
Станіслав Груздєв glavcom.ua
Політичні колаборанти. Династії зрадників – 2
Рух «Чесно» дослідив, скільки фігурантів Реєстру держзрадників мають родинні зв'язки
Колаж: Рух «Чесно»

Держзрада – ніби сімейний бізнес, коли колаборантами стають цілі родини

За період повномасштабної війни росії проти України в Реєстр держзрадників потрапило понад 1100 осіб. Наприкінці 2022 року рух «Чесно» дослідив, скільки фігурантів реєстру мають родинні зв’язки. Тоді таких пар виявилось 15. За понад два місяці додалося ще п’ять пар, які мають родинні зв’язки. Найбільше зрадників-родичів, очікувано, серед політиків. Серед найвідоміших – брати Царьови, екснардепи брат і сестра Льовочкіни, подружжя Королевської та Солода.

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Серед нових династій зрадників – сім колишніх нардепів від Партії регіонів та ОПЗЖ. Одними з найвідоміших є подружжя екснардепів 9-го скликання Наталія Королевська та Юрій Солод.

У січні 2023 року вони написали заяви про складання депутатських мандатів. За кілька днів до цього ЗМІ повідомляли, що подружжя має російське громадянство. Напередодні повномасштабного вторгнення Королевська із Солодом виїхали з України та оселилися в Дубаї. Родина придбала там нерухомість на понад 10 млн доларів. Також у мережі з’явилося відео, де подружжя отримує водійські права в ОАЕ. Це можуть зробити лише резиденти країни.

До повномасштабного вторгнення Королевська із Солодом поширювали проросійські наративи, підтримували налагодження стосунків із росією, називали війну на Донбасі конфліктом, який спровокувала українська влада. У 2015 році ГПУ розслідувала причетність Королевської до фінансування луганських бойовиків.

Політичні колаборанти. Династії зрадників – 2 фото 1

Інша пара нардепів 9-го скликання від ОПЗЖ – ексрегіонали Юлія та Сергій Льовочкіни. Вони також перед початком повномасштабного вторгнення виїхали з України. Журналісти помітили їх на віллі на Лазуровому побережжі Франції. Наприкінці 2022 року Льовочкіна склала депутатський мандат, а її брат і досі залишається нардепом. Льовочкіни системно поширювали проросійську пропаганду, фігурували у справі про фінансування тероризму.

Одіозними зрадниками є брати Царьови. У 2014 році парламент підтримав подання Офісу генпрокурора зі звинуваченням ексрегіонала Олега Царьова у державній зраді, зняв із нього недоторканність і дав згоду на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривалий час Царьов переховувався у Росії. Лише навесні 2022 року суд визнав його винним та засудив заочно. Після повномасштабного вторгнення Царьов активізувався, переконував мерів міст переходити на сторону окупантів, знімав пропагандистські ролики з окупованих територій. За інформацією Financial Times, Кремль розглядав Царьова як можливого кандидата на посаду голови окупаційної адміністрації.

Навесні 2022 року СБУ затримала брата Олега Царьова, ексдепутата Дніпропетровської обласної ради від Партії регіонів Михайла Царьова. За даними слідства, він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації ситуації на Дніпропетровщині та готував серію вибухів на стратегічно важливих об’єктах. За це росіяни обіцяли йому крісло голови Дніпропетровської ОДА в разі захоплення регіону. У відеозверненні до брата він просив обміняти на українських полонених. У свою чергу Олег Царьов звернувся до спецслужб Росії з проханням внести брата у списки на обмін та зазначив, що його вина лише в тому, що вони мають спільне прізвище.

Ще однією парою родичів у реєстрі є ексрегіоналка Олена Лукаш та її колишній чоловік, ексрегіонал, голова Служби зовнішньої розвідки часів Януковича Григорій Ілляшов. Лукаш системно займалася російською пропагандою: поширювала фейки про те, що українська влада розв’язала «конфлікт» на Донбасі, називала Зеленського «маленьким тираном свого рейху», стверджувала, що історично «Україна – це «Малоросія», заявляла про табори для людей із російськими паспортами. Ілляшов забезпечував багато таємних справ сім’ї Януковича та працював в інтересах Росії. Ексголова Служби зовнішньої розвідки України Єгор Божок зазначив, що Ілляшов був професіоналом, але «не української спецслужби».

Вікторія Целорунго та Віктор Целорунго – мати й син із Херсонщини. У 2020 році Вікторія Целорунго невдало балотувалась до Голопристанської міської ради від партії «Союз лівих сил», була першим секретарем Голопристанської районної організації Компартії України. Після повномасштабного вторгнення окупанти призначили її головою сільської адміністрації села Кардашинка. Під час своєї промови вона дякувала Росії за «звільнення від нацистської київської влади». Син Целорунго – правоохоронець, який також перейшов на бік ворога і був призначений заступником начальника Голопристанського відділу поліції. У січні 2023 року СБУ оголосила Віктору Целорунго підозру в колаборантстві.

Аналітики руху «Чесно» продовжують перевіряти інформацію та додавати держзрадників у реєстр. Якщо ви маєте інформацію про потенційних зрадників, повідомте про це рух «Чесно». Для цього можна заповнити онлайн-форму за посиланням або написати на пошту [email protected]. Відомості про особу, яка надсилає інформацію про можливого зрадника, ніде не будуть оприлюднені.

Катерина Березюк, рух «Чесно»

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Теги: Сергій Льовочкін Олена Лукаш партії Олег Царьов Наталія Королевська державна зрада громадянство

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