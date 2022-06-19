Нардепи отримують смс із закликом голосувати проти ратифікації Стамбульської конвенції

Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована

Громадська організація надсилає народним депутатам повідомлення із закликом голосувати проти ратифікації Стамбульської конвенції

Народним депутатам України розсилають смс-повідомлення із закликом голосувати проти ратифікації Стамбульської конвенції. За ратифікацію мають голосувати завтра, 20 червня. Про це повідомив народний депутат Дмитро Гурін.

Судячи зі сфотографованого повідомлення, яке опублікував нардеп, повідомлення розсилає ГО «Всі разом!». Організація позиціює себе громадянським рухом, в основі якого християнські цінності, україноцентризм, компетентність.

«Мракобіси розсилають депутатам смс-ки, бо завтра голосування за Стамбульську конвенцію. Судячи з депутатських чатів, думка, що бити членів родини – погано, поки що є радикальною. А слово гендер є в українському законодавстві вже 21 рік як, наразі в 400 документах», – написав Гурін.

Що передбачає Стамбульська конвенція

Міжнародну угоду Євроради проти насильства щодо жінок та домашнього насильства було відкрито для підписання у турецькому Стамбулі 11 травня 2011 року. Сьогодні її підписантами виступають 46 країн та Європейський союз, ратифікована вона 35 країнами.

Конвенція передбачає захист жінок від всіх форм насильства, недопущення, кримінальне переслідування та ліквідація насильства проти жінок та домашнього насильства, зокрема проти чоловіків та дітей.

Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована через протести церков та консервативних політиків проти вжитого у ній терміну «гендер».

Вимога ратифікації Стамбульської конвенції непублічно озвучувалася деякими державами-членами ЄС як передумова затвердження статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання домашньому насильству, відомої також як Стамбульська конвенція.