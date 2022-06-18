Президент запропонував Раді ратифікувати Стамбульську конвенцію

Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання домашньому насильству, відомої також як Стамбульська конвенція. Інформація про документ оприлюднена на сайті парламенту.

Суб’єктом права законодавчої ініціативи вказаний український президент Володимир Зеленський.

Міжнародну угоду Євроради проти насильства щодо жінок та домашнього насильства було відкрито для підписання у турецькому Стамбулі 11 травня 2011 року. Сьогодні її підписантами виступають 46 країн та Європейський союз, ратифікована вона 35 країнами.

Конвенція передбачає захист жінок від всіх форм насильства, недопущення, кримінальне переслідування та ліквідація насильства проти жінок та домашнього насильства, зокрема проти чоловіків та дітей.

Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована через протести церков та консервативних політиків проти вжитого у ній терміну «гендер».

Вимога ратифікації Стамбульської конвенції непублічно озвучувалася деякими державами-членами ЄС як передумова затвердження статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

За даними джерел «Європейської правди», депутати Ради можуть розглянути законопроєкт вже 20 червня.

Як відомо, Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству. Туреччина – перша країна, яка ратифікувала конвенцію Ради Європи, прийняту в Стамбулі. Рада Європи розкритикувала вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я провела новий аналіз, згідно з яким кожна третя жінка у світі, а це 736 млн осіб, зазнала фізичного чи сексуального насильства. Сьогодні жертвами домашнього насильства стають жінки у молодшому віці, хоча загальна кількість постраждалих залишається незмінною.