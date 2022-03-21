Російські ЗМІ вперше визнали тисячі загиблих у війні. Публікацію терміново видалили (фото)
Кремль намагається приховати, що у війні в Україні загинули тисячі російських солдатів
Російське видання «Комсомольская правда» опублікувало інформацію про кількість загиблих російських військових під час російсько-української війни. Але майже одразу цю публікацію видалило.
Видання з посиланням на інформацію від Міноборони РФ повідомило про майже 10 тис. загиблих за три тижні війни і понад 16 тис. поранених.
Нагадаємо, Генштаб збройних сил повідомив про майже 15 тис. загиблих російських військових, 96 літаків і 118 гвинтокрилів.
Як повідомлялося раніше, лише на четвертий день війни Росія вперше визнала втрати, але кількість названа не була.