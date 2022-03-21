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    Російські ЗМІ вперше визнали тисячі загиблих у війні. Публікацію терміново видалили (фото)

    Знищена російська техніка на українських дорогах уже звичне явище - Російські ЗМІ вперше визнали тисячі загиблих у війні. Публікацію терміново видалили (фото)
    Знищена російська техніка на українських дорогах уже звичне явище
    Фото: Цензор

    Кремль намагається приховати, що у війні в Україні загинули тисячі російських солдатів

    Російське видання «Комсомольская правда» опублікувало інформацію про кількість загиблих російських військових під час російсько-української війни. Але майже одразу цю публікацію видалило.

    Видання з посиланням на інформацію від Міноборони РФ повідомило про майже 10 тис. загиблих за три тижні війни і понад 16 тис. поранених.

    В інтернеті зберіглася видалена інформація

    В інтернеті зберіглася видалена інформація

    Нагадаємо, Генштаб збройних сил повідомив про майже 15 тис. загиблих російських військових, 96 літаків і 118 гвинтокрилів.

    Як повідомлялося раніше, лише на четвертий день війни Росія вперше визнала втрати, але кількість названа не була.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російські ЗМІ вперше визнали тисячі загиблих у війні. Публікацію терміново видалили (фото)