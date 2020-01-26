Автор законопроєкту про заборону смартфонів у школах пояснив свою ініціативу



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Жодних обмежень на використання смартфонів на перервах, або людям з особливими потребами, або тоді, коли це передбачає навчальний процес, немає, - депутат

Це маленький закон про заборону використання смартфонів та інших пристроїв з інтернет-підключенням під час уроків, - Гончаренко

Автор скандального законопроєкту про заборону смартфонів у школах народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у коментарі «Главкому» заявив, що жодних надмірних заборон документ не містить.

«Це маленький закон про заборону використання смартфонів та інших пристроїв з інтернет-підключенням під час уроків. Жодних обмежень на їх використання ані на перервах, ані людям з особливими потребами, ані тоді, коли це передбачає навчальний процес, немає», - зазначив Гончаренко телефоном з Давоса.

За словами нардепа, законопроєкт також передбачає, що правила зберігання учнівських смартфонів залишаються на розсуд керівництва кожної школи.

Додамо, що в інтерв’ю «Главкому» ексміністр освіти Лілія Гриневич зауважувала: регулюванням використання смартфонів під час уроків має займатися не держава, а кожна школа. «Школа повинна мати хоч якусь автономію. Якщо мобільні телефони заважають навчальному процесу, школа може розробити правило щодо їх використання, тому що кожна з них має свій статут і внутрішній розпорядок. Я, наприклад, переконана, що не можна позбавляти батьків можливості спілкування з дитиною впродовж навчального дня. Але для цього можуть бути тільки перерви», - зазначала вона.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради з’явився проєкт закону про заборону використання пристроїв, що мають підключення до інтернету, авторства нардепа від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка. Текст документа поки на парламентському ресурсі не опублікований (хоча був зареєстрований ще 22 січня).

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