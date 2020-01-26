Экс-нардеп Ляшко показал стране своих собак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бывший народный депутат Украины, Олег Ляшко продолжает прохлаждаться на политической паузе

Раньше можно было наблюдать, как Олег Валерьевич ездил в лес за грибами, а в этот раз он решил напомнить о себе в сети милыми песиками.

Об этом стало известно благодаря новой публикации в сети Instagram.

«Трое в лодке, не считая нас с Роситой», - проведя аналогию с классическим произведением, подписал Ляшко публикацию.

На фото можно увидеть трех собак, разных пород: маленького французского бульдога, питбуля и ротвейлера. Все собаки на одной подстилке. По мнению «радикала», получилась такая своеобразная лодка.

instagram.com/liashko

Подписчики Олега Валерьевича принялись комментировать новую публикацию: «Какой ограниченный персонаж»; «Крутые себеки», «Возьмите меня к себе с Роситой в лодку! Это не шутка и я не о кровати. Олег Валерьевич, все знают, что я Вас прошу о помощи! Вместо этих собак, вы можете взять меня к вам домой, я буду хорошо есть, убирать за собой и тихонько спать»; «Вот это охрана классная».