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    Экс-нардеп Ляшко показал стране своих собак

    • Розсилка
    Экс-нардеп Ляшко показал стране своих собак

    Бывший народный депутат Украины, Олег Ляшко продолжает прохлаждаться на политической паузе

    Раньше можно было наблюдать, как Олег Валерьевич ездил в лес за грибами, а в этот раз он решил напомнить о себе в сети милыми песиками.

    Об этом стало известно благодаря новой публикации в сети Instagram. 

    «Трое в лодке, не считая нас с Роситой», - проведя аналогию с классическим произведением, подписал Ляшко публикацию.

    На фото можно увидеть трех собак, разных пород: маленького французского бульдога, питбуля и ротвейлера. Все собаки на одной подстилке. По мнению «радикала», получилась такая своеобразная лодка.

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    instagram.com/liashko

    Подписчики Олега Валерьевича принялись комментировать новую публикацию: «Какой ограниченный персонаж»; «Крутые себеки», «Возьмите меня к себе с Роситой в лодку! Это не шутка и я не о кровати. Олег Валерьевич, все знают, что я Вас прошу о помощи! Вместо этих собак, вы можете взять меня к вам домой, я буду хорошо есть, убирать за собой и тихонько спать»; «Вот это охрана классная».

    Олег Ляшко депутат фотография Instagram
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