Найближчий соратник Медведчука опинився в Ізраїлі

Заява, в якій Рабінович зізнався, що переховується в Ізраїлі, згодом зникла з сайту ОПЗЖ

Співголова політичної партії «Опозиційна платформа – За життя», народний депутат Вадим Рабінович опублікував заяву, де повідомив, що партія припиняє свою діяльність. Також соратник Віктора Медведчука розповів, що виїхав до Ізраїлю ще 3 лютого, тобто до початку війни.

«Я відлетів 3 лютого на офіційне запрошення парламенту Ізраїлю, щоб зустрітися із парламентарями. Вся історія мого візиту та зустрічі – все відображалося у соцмережах. Після хвороби та минулої операції не повністю працездатний... », – взявся виправдовуватися Рабінович.

Проросійський політик заявив, що «не має можливості» перебувати в Україні та «намагається бути корисним» в Ізраїлі.

Також Рабінович повідомив, що партія припиняє свою діяльність: «Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася як партія миру! Але зараз миру немає! Чинність партії припинено!».

Згодом заяву Рабіновича було видалено, а на сайті партії оприлюднено нову заяву, у якій ОПЗЖ звинувачують владу в «рейдерстві щодо своїх політичних конкурентів», однак про припинення діяльності партії у ній не йдеться.

Нагадаємо, на період воєнного стану в Україні заборонена діяльність 11 політичних партій, лідери та члени яких досить часто продукують проросійську риторику. Рішення про заборону діяльності цих партій затвердила РНБО. «Опозиційна платформа – За життя» у списку.

Більшість чинних та колишніх членів ОПЗЖ підозрюють у співпраці з окупантами, а за минулий тиждень близько десятка нардепів вийшли із фракції ОПЗЖ у Верховній Раді.

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід– тримання під вартою Віктору Медведчуку, куму російського агресора Путіна. Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Місце перебування фігуранта встановлюється.