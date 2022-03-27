В окупованому Енергодарі з’явилася фейкова «рада», очолив депутат від ОПЗЖ

Мер Енергодара вважає, що громадська рада» не має жодного стосунку до юрисдикції України

Псевдоутворення взаємодіятиме з місцевим казачєством та афганцями

В окупованому російськими військами місті Енергодар Запорізької області депутат міськради від ОПЗЖ Андрій Шевчик оголосив про створення так званої «громадської ради самоорганізації міста». Відповідне відеозвернення обранець виклав у Facebook 27 березня.

За словами Шевчика, «рада» займатиметься питаннями ціноутворення, координацією комунальних служб, забезпеченням міста ліками тощо. Підтримку раді нібито надають місцеве казачєство та ветерани війни в Афганістані.

Псевдоутворення очолив депутат Шевчик.

Водночас мер Енергодару Дмитро Орлов заявив, що «громадська рада» не має жодного стосунку до юрисдикції України.

Андрій Шевчик перебуває у проросійській партії «Опозиційна платформа – За життя», діяльність якої було призупинено українською владою після початку війни.

Як повідомляв «Главком», протягом 23-24 березня більшість депутатів Енергодарської міської від політичних партій «Європейська солідарність», «За Майбутнє», «Нова політика» та частина депутатів від колишньої партії ОПЗЖ склали свої повноваження. Обранці пішли на такий крок, щоб не допустити використання їхніх голосів під примусом – для створення будь-яких незаконних «народних республік» на території міста Енергодар.

Як відомо, в Енергодарі панує повне беззаконня. Людей відкрито б’ють прямо на вулицях. У деяких забирають автомобілі, а когось «пакують» та відвозять у невідомому напрямку.

Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.

Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією.