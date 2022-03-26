ОПЗЖ припинила діяльність на Одещині

Відповідне повідомлення про припинення діяльності фракції підписали всі 24 її члени

В Одеській облраді фракція «Опозиційна платформа - За життя» в повному складі припинила діяльность. Про це повідомила пресслужба обласної ради.

Відповідне повідомлення про припинення діяльності фракції підписали всі 24 її члени.

«На виконання указу президента України від 19.02.2022 року №153/2022 «Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій», фракція «Опозиційна платформа – за життя» в Одеській обласній раді прийняла рішення про припинення своєї діяльності, –сказано у документі. – Надалі будемо виконувати повноваження депутатів Одеської обласної ради у статусі позафракційні».

Зазначимо, що 18 депутатів увійшли у новостворену депутатську групу «Наш дім Україна». Її головою став Князь Хачатрян, заступником голови – Костянтин Дядіністов. Група створена з метою об’єднання зусиль депутатів навколо ідеї миру, відстоювання державного суверенітету і територіальної цілісності України у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші. Про це повідомляється на сайті президента.