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    ОПЗЖ припинила діяльність на Одещині

    документ
    Фракція припинила діяльність у повному складі - ОПЗЖ припинила діяльність на Одещині
    Фракція припинила діяльність у повному складі
    фото з відкритих джерел

    Відповідне повідомлення про припинення діяльності фракції підписали всі 24 її члени

    В Одеській облраді фракція «Опозиційна платформа - За життя» в повному складі припинила діяльность. Про це повідомила пресслужба обласної ради.

    Відповідне повідомлення про припинення діяльності фракції підписали всі 24 її члени.

    «На виконання указу президента України від 19.02.2022 року №153/2022 «Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій», фракція «Опозиційна платформа – за життя» в Одеській обласній раді прийняла рішення про припинення своєї діяльності, –сказано у документі. – Надалі будемо виконувати повноваження депутатів Одеської обласної ради у статусі позафракційні».

    Зазначимо, що 18 депутатів увійшли у новостворену депутатську групу «Наш дім Україна». Її головою став Князь Хачатрян, заступником голови – Костянтин Дядіністов. Група створена з метою об’єднання зусиль депутатів навколо ідеї миру, відстоювання державного суверенітету і територіальної цілісності України у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші. Про це повідомляється на сайті президента.

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    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна Опозиційна платформа — За життя окупація #stoprussia
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    ОПЗЖ припинила діяльність на Одещині