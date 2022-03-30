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    Події в Україні

    Депутат від ОПЗЖ допоміг окупантам зайти в Ізюм

    Фомічевський буде відповідати за державну зраду - Депутат від ОПЗЖ допоміг окупантам зайти в Ізюм
    Фомічевський буде відповідати за державну зраду
    фото з соцмереж

    Через блокаду Ізюма доставити туди гуманітарну допомогу неможливо

    Депутат Ізюмської міськради Харківської області від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Анатолій Фомічевський показав російським загарбникам незахищену дорогу, якою вони увійшли до міста. Тепер воно перебуває у блокаді, повідомив представник Ізюмської міськради Максим Стрельник.

    «У суботу, 26 березня, почали надходити дані про те, що в Ізюм почали заходити російські окупанти. Як виявилося, вони не просто зайшли до міста, їх провів та показав незахищений шлях до Ізюма державний зрадник – Анатолій Фомічевський. Саме через нього російські окупанти змогли непомітно зайти до міста, але ЗСУ не здаються і продовжують запеклі бої за Ізюм», – заявив Стрельник.

    За його словами, тепер через зрадників Ізюм повністю заблоковано і доступу для доставки гуманітарної допомоги туди немає.

    «Єдиною надією на спасіння для близько 20 тис. ізюмчан, що залишилися в блокадному місті, залишається тільки наша армія!», – додав Стрельник.

    Анатолій Фомічевський – це депутат Ізюмської міськради від партії «Опозиційна платформа – За життя». 25 березня міський голова Ізюма Валерій Марченко повідомив, що Фомічевський та ще один міський депутат – Юрій Козлов, колишній працівник міліції Владислав Соколов та ексмер Олександр Божков перейшли на бік Росії. Раніше загарбники окупували північну частину міста, південь контролювали Збройні сили України.

    Нагадаємо, в Ізюмі Харківської області депутати, колишній мер та ексміліціонер почали співпрацювати з окупантами країни-агресорки Росії.

    Раніше повідомлялося, що рашисти намагаються прорватися через Ізюм у напрямку Донбасу.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ депутат армія війна партії Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Депутат від ОПЗЖ допоміг окупантам зайти в Ізюм