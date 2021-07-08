НАЗК просить Конституційний суд звільнити скандального суддю

Суддя КСУ Ігор Сліденко неодноразово порушував етичні принципи, а тому має бути звільнений, вважають у НАЗК

Ігоря Сліденка пропонують звільнити за неетичну поведінку

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) просить Постійну комісію з питань регламенту та етики Конституційного суду (КСУ) звільнити суддю КСУ Ігоря Сліденка за неетичну поведінку. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«Міжнародні акти визначають, що суддя має дотримуватися високих стандартів поведінки та не вчиняти дій, які підривають авторитет правосуддя. Натомість суддя КСУ Ігор Сліденко неодноразово порушував етичні принципи, а тому має бути звільнений», – зазначається у повідомленні.

Прикладами таких дій Ігоря Сліденка названо:

Підготовку суддею рішення Конституційного суду України про неконституційність електронне декларування в умовах конфлікту інтересів.

Лист-погроза Сліденка на адресу працівника НАЗК із цитатою з роману Олександра Дюма-батька.

Чисельні заяви Ігоря Сліденка у ЗМІ, які свідчать про можливе порушення етичних принципів.

19 жовтня 2020 року, коли на розгляді в КСУ перебувало подання щодо неконституційності деяких норм закону «Про запобігання корупції», НАЗК надіслало КСУ лист про те, що стосовно судді Сліденка було складено адміністративні протоколи, оскільки він не подав декілька повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, чим порушив цей закон.

Сліденко подав заяву про самовідвід у вказаній справі, однак усе одно голосував за визнання неконституційними низки норм на засіданні 27 жовтня 2020 року.

Одразу після ухвалення скандального рішення КС про e-декларування Ігор Сліденко відправив електронний лист на адресу працівника НАЗК, який вручав йому протокол. Для цього він використав свою офіційну адресу – [email protected]

Лист було надіслано французькою мовою. Його переклад українською наступний:

«А тепер, – сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, – тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш! Олександр Дюма. Три мушкетери. P.S. Тож мерсі, панове, і передайте мій привіт пану Н.»

Ця ситуація була відображена в Національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2020 році. Тепер НАЗК звернулося до комісії з питань регламенту та етики КС щодо Сліденка.

Окрім зазначеного, судді дорікають за низку інтерв'ю. В одному з них Сліденко визнавав, що «формально порушив закон», але не міг фізично внести зміни до декларації вчасно, бо перебував за кордоном. В іншому – що для судді «приниження» приходити в НАЗК, яке створено «законом «ад хок» і яке «не є конституційним органом».

На думку НАЗК, «такі дії судді КСУ Ігоря Сліденка не мають характеру технічної суддівської помилки», а свідчать про неналежне ставлення судді до службових обов'язків та містять ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 21 закону про КСУ.

На підставі ст. 21 закону «Про Конституційний Суд України» НАЗК просить Постійну комісію з питань регламенту та етики КСУ притягнути Ігоря Сліденка до дисциплінарної відповідальності шляхом звільнення його з посади судді КСУ.

НАЗК також нагадує, що 8 жовтня 2020 року суддя Ігор Сліденко подав заяву про звільнення самостійно, однак, КСУ досі не прийняв рішення щодо цієї заяви.

Нагадаємо, у 2020 році Ігор Сліденко заявив, що має намір виїхати з України у цілях безпеки своєї сім’ї.