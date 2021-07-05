Конституційний суд цього тижня розгляне «мовний» закон та люстрацію

У Конституційному суді з 5 до 9 липня розглянуть декілька важливих питань

Судді КСУ продовжать розгляд деяких справ, які розпочались ще з 2018 року

Конституційний суд України на цьому тижні розгляне низку законів. Зокрема, «мовний» закон та закон про люстрацію. Про це йдеться у порядку денному суду.

Отже, КСУ продовжить розгляд таких справ:

за конституційним поданням щодо конституційності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної»,

за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, в якому оскаржено конституційність положень декількох законів щодо пенсій держслужбовців,

за поданнями народних депутатів і Верховного суду щодо конституційності низки положень закону «Про очищення влади» (закон про люстрацію),

за конституційним поданням 142 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень Конституції, а саме слів «гідні умови життя».

Також суд продовжить розгляд конституційності низки положень Виборчого кодексу, які стосуються пропорційної виборчої системи.

Крім того, КСУ розгляне на відповідність Основному закону окремих положень статті 42 закону «Про вищу освіту». Це подання перебуває на розгляді КСУ з травня 2018 року.

Згідно з порядком денним, відбудеться розгляд конституційності так званого закону про анбандлінг - про відокремлення діяльності з транспортування природного газу, електроенергії та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, оператора системи передачі.

Також суд продовжить розгляд декількох справ за конституційними скаргами громадян, зокрема щодо конституційності окремих положень Кодексу про адміністративні правопорушення, закону «Про Національну поліцію», Житлового кодексу. Деякі з цих справ він розглядає ще з 2018 року.

Додамо, що на початку червня Конституційний суд України не зміг розглянути конституційність «мовного» закону. Шість суддів заблокували роботу суду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив прийняття Концепції державної програми щодо розвитку і функціонування української мови.

Спільно з партнерами на базі Освітнього хабу міста Києва Міністерство культури та інформаційної політики презентувало мультимедійний курс «Сучасна українська мова».