НАЗК вперше виключило із санкційного списку керівника держкомпанії РФ

Особа засудила путінський режим та звільнилася з посади члена правління однієї з найбільших державних компаній РФ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) уперше виключило з кандидатів на антиросійські санкції особу, що звільнилась із посади та публічно засудила путінський режим. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

«Для того, щоби не потрапити під міжнародні санкції, визначений НАЗК кандидат має публічно засудити російський режим, звільнитися зі своє посади в державних органах чи компанії або ж виконати іншу дію, яка передбачена для відповідної категорії» – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мета забезпечення таких звільнень та засуджень режиму – послабити здатність Росії вести війну проти України.

Такий механізм визначений групою Єрмака-Макфола щодо санкцій в Дорожній карті індивідуальних санкцій.

Ім’я особи не розголошується для забезпечення конфіденційності. Однак в НАЗК розповіли деталі. Так, 4 липня із санкційного списку вперше виключили особу, яка раніше звернулась до НАЗК з таким проханням.

«Через війну ця особа засудила путінський режим та звільнилася з посади члена правління однієї з найбільших державних компаній РФ. Ця компанія входить до ТОП-10 найбільших за виручкою у сфері енергетики. Вона сплачує величезні суми податків до російського бюджету, чим фактично фінансує тероризм — вбивства українців під час війни», – зазначили в НАЗК.

Нагадаємо, що переглянути повний список кандидатів на міжнародні санкції, а також повідомити про їх активи можна тут.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції створило для Служби безпеки базу імен ймовірних зрадників України.