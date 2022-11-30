Головна Країна Політика
search button user button menu button

Історія із мерседесом. «Слуга» Тищенко виграв суд у НАЗК

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Історія із мерседесом. «Слуга» Тищенко виграв суд у НАЗК
Микола Тищенко вини не визнав і погодився з позицією своїх адвокатів
фото: Микола Тищенко/Facebook

Нардеп не вніс в е-декларацію автівку, яку в нього викрали в 2004 році

Печерський районний суд Києва закрив справу стосовно народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 23 листопада.

За матеріалами справи, у серпні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адмінпротокол щодо обранця за подання ним завідомо недостовірних відомостей в електронній декларації за 2020 рік. Йшлося про автомобіль Mercedes-Benz S430, 2003 року випуску орієнтовною вартістю 553,3 тис. грн, якого Тищенко не вніс у декларацію.

Окремо НАЗК зауважило: попри те, що цю автівку викрадено, політик повинен був її відобразити як рухоме майно. Інакше – наступає адмінвідповідальність у вигляді штрафу від 17 тис. грн до 34 тис. грн.

У суді двоє адвокатів Тищенка висловили заперечення і просили закрити провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Вони переконували: нардеп не мав умислу, щоб порушити закон. Тим паче не задекларований Mercedes у Тищенка викрали ще у 2004 році, автівку досі шукають правоохоронці.

Також захисники додали, що НАЗК перевіряло е-декларацію політика за 2019 рік і не виявило жодних порушень.

Крім цього, адвокати вказали на недопустимість окремих доказів, покладених в основу складеного протоколу. А саме листа Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, у якому не визначено ринкову вартість не задекларованого автомобіля.

Микола Тищенко вини не визнав і погодився з позицією своїх адвокатів. За його словами, висновки НАЗК щодо порушення закону є надуманими.

Аналізуючи докази, суд звернув увагу на суму 553,3 тис. грн  – це ринкова вартість Mercedes Тищенка. Її визначив столичний інститут судових експертиз. Водночас Феміда вважала, що інститут допустив підміну понять: замість ринкової вартості було визначено довідкову. Під час оцінки було використано дані двох довідників «Бюлетень автотовароведа», які вийшли у травні та грудні 2003 року.

Суд наголосив, що долучений до справи лист Київського науково-дослідного інституту судових експертиз не є ані висновком судового експерта, ані звітом про оцінку транспортного засобу. Він не містить висновків щодо ринкової вартості викраденого автомобіля Тищенка, не містить підписів осіб, які проводили його оцінку.

«Суду є не зрозумілим, з яких даних та станом на який час виходило НАЗК визначаючи ринкову вартість транспортного засобу при складенні 17.08.2022 протоколу про притягнення Миколи Тищенка до адміністративної відповідальності за подачу завідомо недостовірних відомостей у щорічній декларації», – сказано у постанові.

Окремо суд суд враховув те, що транспортний засіб був викрадений у 2004 році, тобто за десять років до прийняття Закону України «Про запобігання корупції» та за шістнадцять років до того, як Тищенко став суб’єктом декларування.

Таким чином, суд дійшов висновків про відсутність у Тищенка мотивів порушити закон і поза його волею сталося настання негативних наслідків.

«У справі про адміністративне правопорушення є необхідним застосування положення ст. 62 Конституції України про те, що винуватість особи повинна бути доведена у встановленому законом порядку. Обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь», – пояснив суд.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва закрив адмінсправу стосовно народного депутата і заступника голови партії «Батьківщина» Івана Кириленка. Політика звинувачували у поданні завідомо недостовірних відомостей в електронній декларації за 2020 рік.

Читайте також: 

Теги: партія Слуга народу автомобіль Микола Тищенко декларація суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Історія із мерседесом. «Слуга» Тищенко виграв суд у НАЗК
Історія із мерседесом. «Слуга» Тищенко виграв суд у НАЗК
Головне за ніч: Іран передає безпілотники Росії та міжнародний трибунал для Путіна
Головне за ніч: Іран передає безпілотники Росії та міжнародний трибунал для Путіна
Зеленський зустрівся з Джамалою напередодні від'їзду співачки до США (фото)
Зеленський зустрівся з Джамалою напередодні від'їзду співачки до США (фото)
Зеленський: Росія до кінця року втратить 100 тис. військових
Зеленський: Росія до кінця року втратить 100 тис. військових
Створення міжнародного трибуналу: Зеленська сподівається на лідерську роль Британії (фото)
Створення міжнародного трибуналу: Зеленська сподівається на лідерську роль Британії (фото)
Поки що неможливо притягти до відповідальності Путіна – Зеленський (відео)
Поки що неможливо притягти до відповідальності Путіна – Зеленський (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Чому у вівторок не відбувся масовий ракетний удар по Україні – пояснення Арестовича
36K
ЗСУ атакували ворога у двох областях: поранені майже 500 окупантів
31K
Чому деякі будинки постійно із світлом? Уряд звернувся до обленерго та місцевої влади 
28K
«Блекаут – це не кінець світу». Глава «Укренерго» розповів, до чого готуватися українцям
13K
Банкова іронічно прокоментувала пропозиції Кремля про переговори
11K
ISW назвав напрямки, на яких деградували батальйонні тактичні групи РФ

Новини

«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Сьогодні, 10:56
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Сьогодні, 06:49
ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Вчора, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
28 листопада, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту