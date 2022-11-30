Історія із мерседесом. «Слуга» Тищенко виграв суд у НАЗК

Микола Тищенко вини не визнав і погодився з позицією своїх адвокатів

Нардеп не вніс в е-декларацію автівку, яку в нього викрали в 2004 році

Печерський районний суд Києва закрив справу стосовно народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 23 листопада.

За матеріалами справи, у серпні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адмінпротокол щодо обранця за подання ним завідомо недостовірних відомостей в електронній декларації за 2020 рік. Йшлося про автомобіль Mercedes-Benz S430, 2003 року випуску орієнтовною вартістю 553,3 тис. грн, якого Тищенко не вніс у декларацію.

Окремо НАЗК зауважило: попри те, що цю автівку викрадено, політик повинен був її відобразити як рухоме майно. Інакше – наступає адмінвідповідальність у вигляді штрафу від 17 тис. грн до 34 тис. грн.

У суді двоє адвокатів Тищенка висловили заперечення і просили закрити провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Вони переконували: нардеп не мав умислу, щоб порушити закон. Тим паче не задекларований Mercedes у Тищенка викрали ще у 2004 році, автівку досі шукають правоохоронці.

Також захисники додали, що НАЗК перевіряло е-декларацію політика за 2019 рік і не виявило жодних порушень.

Крім цього, адвокати вказали на недопустимість окремих доказів, покладених в основу складеного протоколу. А саме листа Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, у якому не визначено ринкову вартість не задекларованого автомобіля.

Микола Тищенко вини не визнав і погодився з позицією своїх адвокатів. За його словами, висновки НАЗК щодо порушення закону є надуманими.

Аналізуючи докази, суд звернув увагу на суму 553,3 тис. грн – це ринкова вартість Mercedes Тищенка. Її визначив столичний інститут судових експертиз. Водночас Феміда вважала, що інститут допустив підміну понять: замість ринкової вартості було визначено довідкову. Під час оцінки було використано дані двох довідників «Бюлетень автотовароведа», які вийшли у травні та грудні 2003 року.

Суд наголосив, що долучений до справи лист Київського науково-дослідного інституту судових експертиз не є ані висновком судового експерта, ані звітом про оцінку транспортного засобу. Він не містить висновків щодо ринкової вартості викраденого автомобіля Тищенка, не містить підписів осіб, які проводили його оцінку.

«Суду є не зрозумілим, з яких даних та станом на який час виходило НАЗК визначаючи ринкову вартість транспортного засобу при складенні 17.08.2022 протоколу про притягнення Миколи Тищенка до адміністративної відповідальності за подачу завідомо недостовірних відомостей у щорічній декларації», – сказано у постанові.

Окремо суд суд враховув те, що транспортний засіб був викрадений у 2004 році, тобто за десять років до прийняття Закону України «Про запобігання корупції» та за шістнадцять років до того, як Тищенко став суб’єктом декларування.

Таким чином, суд дійшов висновків про відсутність у Тищенка мотивів порушити закон і поза його волею сталося настання негативних наслідків.

«У справі про адміністративне правопорушення є необхідним застосування положення ст. 62 Конституції України про те, що винуватість особи повинна бути доведена у встановленому законом порядку. Обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь», – пояснив суд.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва закрив адмінсправу стосовно народного депутата і заступника голови партії «Батьківщина» Івана Кириленка. Політика звинувачували у поданні завідомо недостовірних відомостей в електронній декларації за 2020 рік.