Антикорупційна прокуратура взялась за «слугу» Клочка, у якого раптом розбагатіла мати

Прокурори порушили справу через можливе незаконне збагачення нардепа

Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила справу проти нардепа Андрія Клочка. Його перевірять на предмет можливого незаконного збагачення. Про це йдеться у відповіді САП на запит Bihus.Іnfo.

Журналісти кілька разів випускали розслідування про мільйонні статки Клочка та його родини, які не можна пояснити офіційними доходами.

На основі цих сюжетів юристи звернулися до Офісу генерального прокурора із заявою про можливий злочин – незаконне збагачення нардепа. Через це САП порушила справу за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення). Вона передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Журналісти раніше повідомили, що 70-річна мати народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка Наталія протягом останніх двох років стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто Tesla. Ринкова вартість цього майна становить приблизно 14,5 мільйона гривень. Почала вона його купувати, коли син потрапив до Верховної Ради. Журналісти акцентують увагу на тому, що у самого нардепа, відповідно до декларації, власного житла немає.

8 вересня Клочко написав у Facebook, що з нерухомістю матері допомогла сестра, яка «є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, а її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії». Він же нібито до майна матері стосунку не має.

Після цього журналісти перевірили сестру Андрія Клочка. Виявилося, що офіційно його сестра заробляє 10 тисяч гривень на місяць, живе на Троєщині та ніколи не мала свого бізнесу. Чоловік сестри Клочка працює в компанії, що займається виробами з алюмінію. З початку цього року він офіційно отримує близько 28 тисяч гривень на місяць. За три останні роки сімʼя сукупно заробила трохи понад мільйон гривень.

Також «слуга» Клочко проспонсорував невідому партію на 1,4 млн грн і не повідомив про це НАЗК.

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