Антикорупційний суд стягує кошти з нардепа Шахова

Депутат проходить обвинуваченим у справі про приховування в е-декларації майна цивільної дружини

Вищий антикорупційний суд наклав грошове стягнення у розмірі 5,2 тис. грн на народного депутата Сергія Шахова, обвинуваченого у декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 22 листопада.

За матеріалами справи, у серпні 2022 року Антикорупійний суд отримав обвинувальний акт щодо політика. Національне антикорупційне бюро звинувачує Шахова у приховуванні в електронній декларації за 2020 рік майна цивільної дружини Інни Журби. Зокрема, обранець не зазначив відомостей про її нерухомість (за даними журналістів-розслідувачів, у травні 2020-го Інна Журба також стала власницею восьми квартир і восьми паркомісць у елітній багатоповерхівці на Печерську), дві автівки Mercedes Benz GL450, 2015 року випуску і Land Rover Range Rover Autobiography, 2013 року випуску, корпоративні права (Журба має частку у «ТОВ Центр да Вінчі») та доходи.

Отже, слідство підрахувало: вартість незадекларованих активів і доходів становила 59,4 млн грн.

Починаючи з серпня, Антикорупційний суд близько десяти разів викликав Шахова на розгляд його справи. Однак політик жодного разу не з’явився. Частина судових засідань відкладалася за клопотанням захисника нардепа. Наприкінці вересня адвокат повідомила суду, що його клієнт перебуває у хірургічному відділенні столичної лікарні. Більше того під час лікарняного депутат брав участь у пленарному засіданні Верховної Ради.

У суді захисника Шахова наголосила, що її клієнт як народний депутат зобов’язаний голосувати у Верховній Раді. І додала з посиланням на законодавство: депутат може не голосувати лише у випадку, якщо він мертвий.

Натомість суд мав іншу думку. Феміда звернула увагу на те, що стан тимчасової непрацездатності не заважав Серію Шахову виконувати інші обов’язки, але заважав прибути за викликом до суду.

«Всі клопотання та пояснення щодо неможливості прибуття в судові засідання надходили від захисника. Обвинуваченим не надано доказів на підтвердження поважності причин неприбуття у судові засідання, призначені на 11 жовтня, 24 жовтня, 15 листопада і 22 листопада», – наголосив суд.

Ухвала про накладення грошового стягнення оскарженню не підлягає, додав Антикорупційний суд.