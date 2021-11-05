Небезпека вторгнення Росії більша, ніж будь-коли? Колишній колега Путіна зробив заяву

На думку колишнього колеги Путіна, до можливості вторгнення РФ в Україну слід ставитись серйозно

«Ситуація є дуже тривожною»

Той факт, що впливові ЗМІ, військові очільники Пентагону, представники інших країн НАТО наголошують на небезпеці ескалації агресії щодо України з боку Росії, не можна ігнорувати. Таку думку в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» висловив американський публіцист та письменник, колишній радянський розвідник українського походження, майор закордонної розвідки КДБ у 1980-1990 роках Юрій Швець.

«У Вашингтоні панує напруженість. Цю напруженість я спостерігаю вперше», – підкреслив письменник.

На думку Швеця, мова не тільки про концентрацію російських військ під Єльнею (250-260 км від кордону РФ з Україною), а і про створення РФ значних угрупувань військ поблизу міст Курська та Брянська (близько 150 км до кордону).

«Мої джерела. Це професіонали, американці, які до України не мають жодного стосунку, кажуть, що ситуація є дуже тривожною», – підсумував Швець.

Публіцист додав, що поточна ситуація відрізняється від тієї, яка була під час нещодавніх російських військових навчань. Основною відмінністю є те, що зараз концентрація російських військ здійснюється приховано.

Нагадаємо, раніше провідні західні видання повідомили, що РФ стягує війська до кордону з Україною. Пізніше цю інформацію підтвердили представники оборонних відомств США та НАТО.

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