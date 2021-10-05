У Білорусі затримали понад 100 осіб за коментарі про загибель співробітника КДБ

Білоруські правозахисники повідомили про затримання 117 осіб за коментарі в інтернеті

Затримання проходили в Мінську, Бресті, Гродно, Гомелі, Вітебську та інших містах

Білоруський правозахисний центр «Весна» повідомив, що понад 100 осіб затримано за коментарі про загибель співробітника КДБ під час штурму квартири в Мінську.

Правозахисники наводять список з 117 осіб, затриманих за коментарі в інтернеті. Проти них порушено кримінальні справи за статтями «Образа представника влади» і «Розпалювання соціальної ворожнечі». Як випливає зі списку, затримання проходили в Мінську, Бресті, Гродно, Гомелі, Вітебську та інших містах.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Казакевич заявив, що понад дві тисячі осіб звернулися в МВС зі скаргами на образи представника влади.

«Люди просили і вимагали захистити їх від таких віртуальних борців та давали нам інформацію, згідно якої ми цих негідників знаходили», – сказав він.

Нагадаємо, у столиці Білорусі – Мінську застрелили співробітника КДБ. Він був у групі силовиків, які зламали двері в квартиру до мінчанина. Усередині їх зустрів чоловік із рушницею і відкрив вогонь. Його теж убили.

Убитий мешканець квартири – співробітник ІТ-компанії EPAM Андрій Зельцер.

Згодом невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не залишить безкарним смерть співробітника Комітету держбезпеки Білорусі.

Читайте також: