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    У Білорусі затримали понад 100 осіб за коментарі про загибель співробітника КДБ

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    Білоруські правозахисники повідомили про затримання 117 осіб за коментарі в інтернеті - У Білорусі затримали понад 100 осіб за коментарі про загибель співробітника КДБ
    Білоруські правозахисники повідомили про затримання 117 осіб за коментарі в інтернеті
    Фото: Василь Федосенко / Reuters

    Затримання проходили в Мінську, Бресті, Гродно, Гомелі, Вітебську та інших містах

    Білоруський правозахисний центр «Весна» повідомив, що понад 100 осіб затримано за коментарі про загибель співробітника КДБ під час штурму квартири в Мінську.

    Правозахисники наводять список з 117 осіб, затриманих за коментарі в інтернеті. Проти них порушено кримінальні справи за статтями «Образа представника влади» і «Розпалювання соціальної ворожнечі». Як випливає зі списку, затримання проходили в Мінську, Бресті, Гродно, Гомелі, Вітебську та інших містах.

    Раніше заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Казакевич заявив, що понад дві тисячі осіб звернулися в МВС зі скаргами на образи представника влади.

    «Люди просили і вимагали захистити їх від таких віртуальних борців та давали нам інформацію, згідно якої ми цих негідників знаходили», – сказав він.

    Нагадаємо, у столиці Білорусі – Мінську застрелили співробітника КДБ. Він був у групі силовиків, які зламали двері в квартиру до мінчанина. Усередині їх зустрів чоловік із рушницею і відкрив вогонь. Його теж убили.

    Убитий мешканець квартири – співробітник ІТ-компанії EPAM Андрій Зельцер.

    Згодом невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не залишить безкарним смерть співробітника Комітету держбезпеки Білорусі.

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    Теги: Білорусь правозахисники Олександр Лукашенко КДБ
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    У Білорусі затримали понад 100 осіб за коментарі про загибель співробітника КДБ