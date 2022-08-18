Чорнобильська АЕС знову може працювати з радіоактивними відходами

Станція була під контролем російських окупантів понад місяць – з 24 лютого до 31 березня

Інспекція ядерного регулювання відновила більшість ліцензій на провадження діяльності ЧАЕС

Під час засідання ліцензійної комісії Державної інспекції ядерного регулювання України було ухвалено рішення про відновлення більшості ліцензій на провадження діяльності Чорнобильської АЕС у сфері роботи з радіоактивними відходами. Про це повідомляє пресслужба ЧАЕС.

Зазначимо, що три місяці тому, після тривалої окупації ЧАЕС рашистами, регулятор зупинив дію ліцензій, чим фактично паралізував роботу ЧАЕС у сфері зняття з експлуатації енергоблоків №1, 2 і 3, діяльності на об’єктах з поводження з радіоактивними відходами та окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

«У рамках заходів з відновлення дії ліцензій ЧАЕС виконала великий обсяг робіт з підтвердження своєї спроможності дотримуватись умов провадження дозвільної діяльності, а також підтвердила відповідність організаційної структури та наявність кваліфікованого персоналу, матеріальних та інших ресурсів вимогам установленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі необхідному для її проведення», – йдеться в повідомленні.

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) запропоновала ЧАЕС виконати ряд додаткових заходів щодо вдосконалення рівня безпеки об’єктів, згідно з рекомендаціями експертної оцінки. 17 серпня ДІЯРУ прийняло рішення про відновлення дії останньої ліцензії, а саме з використання джерел іонізуючого випромінювання. Це означає, що відтепер ЧАЕС може у повному обсязі відновлювати роботи у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Нагадаємо, у перший день повномасштабної війни російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС. Станція була під контролем російських окупантів понад місяць – з 24 лютого до 31 березня, коли війська покинули майданчик ЧАЕС. Увесь цей час усі об’єкти ДСП «Чорнобильська АЕС» та об’єкти, розташовані в Зоні відчуження, перебували під контролем військових РФ.

На станції було 500 російських солдатів та 50 одиниць важкої техніки. Окупанти будували фортифікаційні споруди просто в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження – і, ймовірно, дістали значні дози випромінення. Російських солдатів згодом намагалися врятувати від негативних наслідків радіації в білоруському медзакладі.