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Нідерланди та G7 відреагували на призначення нового директора БЕБ

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
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Нідерланди та G7 відреагували на призначення нового директора БЕБ
Посли вітают Цивінського з призначенням
фото з відкритих джерел

Посольство Нідерландів та посли G7 розповіли, що призначення Цивінського позитивно вплине на Україну

Посольство Нідерландів та посли G7 вітають призначення Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на їхні офіційні заяви у Facebook та соцмережі Х.

«Цей важливий крок у процесі реформ в Україні став можливим завдяки відкритому конкурсу за участі міжнародних експертів, які оцінювали професійні якості кандидатів. Нідерланди підтримали проведення даного конкурсу в рамках програми MATRA. Нідерланди продовжуватимуть підтримувати реформи в галузі верховенства права в Україні впродовж процесу вступу країни до ЄС», – заявили у посольстві Нідерландів в Україні.

Зі свого боку, посли G7 в Україні у своєму повідомленні у соцмережі Х написали, що цей крок позитивно вплине на бізнес-клімат в Україні.

«Вітаємо Олександра Цивінського з призначенням директором Бюро економічної безпеки України. Це важливий крок з боку Кабінету міністрів на підтримку прозорого та підзвітного керівництва, що зміцнює інституцію та сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні», – відзначили у G7.

Нагадаємо, Кабмін призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки. Поліграф він пройшов 5 серпня.

Бізнес-спільнота підтримала призначення Цивінського. В асоціації різних галузей економіки заявили, що це надважливо для бізнесу. Також в заяві йшлося, що першим завданням нового керівника БЕБ має стати повне перезавантаження Бюро.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос також вітала Цивінського. Вона заявила, що це – крок до зміцнення інституцій.

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Теги: економіка бізнес Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський

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