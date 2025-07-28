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Бізнес очікує вирішення проблеми боргів в енергетичному секторі – Європейська Бізнес Асоціація

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Бізнес очікує вирішення проблеми боргів в енергетичному секторі – Європейська Бізнес Асоціація
«Подолання історичних заборгованостей в енергетичному секторі, зокрема на балансуючому ринку» – одна з ключових пропозицій бізнесу
колаж: glavcom.ua

Історичні борги гальмують розвиток енергетики – позиція ЄБА

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) висловила сподівання на продовження системної співпраці між державою та бізнесом у сфері енергетичної політики. Серед першочергових ініціатив, які компанії-члени ЄБА рекомендують взяти до уваги, – подолання історичних заборгованостей в енергетичному секторі, зокрема на балансуючому ринку. 

«Подолання історичних заборгованостей в енергетичному секторі, зокрема на балансуючому ринку» – одна з ключових пропозицій бізнесу, яка, за оцінкою ЄБА, потребує невідкладної уваги з боку держави.

На думку бізнес-спільноти, наявність боргів створює викривлення в роботі ринку, послаблює фінансову стійкість енергетичних компаній та ускладнює інвестиційне планування в секторі. Це, своєю чергою, гальмує модернізацію енергетичної інфраструктури та інтеграцію України до ринку ЄС.

ЄБА також підкреслює важливість продовження податкових стимулів для імпорту енергетичного обладнання, спрощення дозвільних процедур, встановлення прайс-кепів на рівні з європейськими, стимулювання внутрішнього ринку гарантій походження електроенергії та відтермінування повноцінного запуску CBAM до інтеграції з ринком ЄС.

Асоціація заявляє про свою готовність брати участь у розробці рішень, які сприятимуть сталому розвитку енергетичної галузі та її відповідності європейським стандартам.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко впевнений, що боргова криза на енергоринку викликана відсутністю конкуренції, прозорих правил і незалежного регулювання.

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Теги: бізнес економіка енергетика

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Економіка

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