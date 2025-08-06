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Єврокомісія відреагувала на призначення нового очільника БЕБ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Єврокомісія відреагувала на призначення нового очільника БЕБ
Єврокомісарка Марта Кос, коментуючи призначення глави БЕБ, заявила, що «прогрес має тривати»
фото: X/Marta Kos

Уряд призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вітає призначення Олександра Цивінського керівником Бюро економічної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кос.

«ЄС підтримує цей крок до зміцнення інституцій та шлях України до членства. Прогрес має тривати», – наголосила вона.

Нагадаємо, Кабмін призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки. 5 серпня він пройшов поліграф.

Як відомо, переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії. 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.

Раніше уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського. Однак конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки повторно внесла до уряду кандидатуру Олександра Цивінського.

До слова, Україна не виконала необхідні реформи для отримання четвертого траншу фінансування у межах програми Ukraine Facility. Київ виконав 13 із 16 запланованих кроків, які були умовою для наступної виплати.

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Теги: Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський Єврокомісія

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