Єврокомісія відреагувала на призначення нового очільника БЕБ

Уряд призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вітає призначення Олександра Цивінського керівником Бюро економічної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кос.

«ЄС підтримує цей крок до зміцнення інституцій та шлях України до членства. Прогрес має тривати», – наголосила вона.

Нагадаємо, Кабмін призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки. 5 серпня він пройшов поліграф.

Як відомо, переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії. 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.

Раніше уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського. Однак конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки повторно внесла до уряду кандидатуру Олександра Цивінського.

До слова, Україна не виконала необхідні реформи для отримання четвертого траншу фінансування у межах програми Ukraine Facility. Київ виконав 13 із 16 запланованих кроків, які були умовою для наступної виплати.