Кандидат на посаду голови БЕБ пройшов поліграф

За словами Цивінського, СБУ вже подала до Кабміну результати поліграфа

Переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський пройшов поліграф. Про це він повідомив у коментарі «Суспільному», передає «Главком».

За словами Цивінського, СБУ вже подала до Кабміну результати поліграфа, але це інформація з обмеженим доступом.

Водночас «УП» зауважує, що Цивінського можуть призначити на посаду 6 серпня. За даними джерел, у вівторок Цивінський успішно пройшов поліграф.

Раніше премʼєр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч з кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександром Цивінським. За словами Свириденко, вони погодили, «як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб».

Нагадаємо, конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки повторно внесла до уряду кандидатуру Олександра Цивінського. Раніше уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського.

Зазначалося, що Кабмін вивчив додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосувалися питань національної безпеки та містили відповідні безпекові оцінки. Так, члени уряду вирішили звернутися до комісії, аби вона повторно подала кандидатури, які «відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії».

Як відомо, переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії. 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.