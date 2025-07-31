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СБУ підтвердила відсутність підстав для непризначення Цивінського директором БЕБ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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СБУ підтвердила відсутність підстав для непризначення Цивінського директором БЕБ
За словами детектива, жодного запиту з боку уряду щодо його кандидатури не надходило
фото з відкритих джерел

Раніше уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії, аби та провела повторний конкурс

Служба безпеки офіційно підтвердила відсутність підстав для непризначення детектива Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис детектива.

Цивінський зазначив, що отримав відповідь від СБУ, де вказано, що жодного запиту з боку Кабінету міністрів щодо його кандидатури не надходило. За словами правоохоронця, перевірка проводилась виключно на підставі звернення голови конкурсної комісії Лаури Стефан.

СБУ відповіла на запит переможця конкурсу на посаду директора БЕБ
СБУ відповіла на запит переможця конкурсу на посаду директора БЕБ
фото: Facebook/Oleksandr Tsyvinskyi

«Лист, на який посилався Кабмін, датований 30 червня – вже після завершення конкурсу, рішення комісії та передачі документів до Уряду. Другого примірника листа не існує. Після повернення з КМУ – він знищений. Тобто, жодного документа, що офіційно містить «безпекові ризики», сьогодні не існує», – йдеться в заяві.

За словами детектива, конкурсна комісія провела всі етапи належно та неодноразово підтвердила його кандидатуру як єдиного переможця. Водночас жодного офіційного заперечення з боку СБУ не було надано.

СБУ підтвердила відсутність підстав для непризначення Цивінського директором БЕБ фото 1

Нагадаємо, конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки повторно внесла до уряду кандидатуру Олександра Цивінського. Раніше уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського.

Зазначалося, що Кабмін вивчив додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосувалися питань національної безпеки та містили відповідні безпекові оцінки. Так, члени уряду вирішили звернутися до комісії, аби вона повторно подала кандидатури, які «відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії».

Як відомо, переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії. 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.

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Теги: Кабмін СБУ Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський

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