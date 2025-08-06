Бізнес-спільнота підтримала призначення Цивінського керівником БЕБ

Бізнес назвав головне завдання для нового керівника БЕБ

Українська Рада Бізнесу (УРБ), до складу якої входять 124 бізнес-асоціації різних галузей економіки, вітає призначення нового очільника Бюро економічної безпеки (БЕБ), яким за відкритим конкурсом став Олександр Цивінський.

«Призначення керівника БЕБ надважливо для бізнесу. Формування сучасного аналітично-правоохоронного органу, здатного ефективно протидіяти економічній злочинності, водночас забезпечуючи зниження тиску на доброчесний бізнес та захист економічних інтересів держави – це ключове для відновлення та розвитку економіки», – йдеться в заяві УРБ, опублікованій у середу, 6 червня.

Представники бізнес-спільноти наголошують, що першим і надважливим завданням нового керівника БЕБ має стати повне перезавантаження Бюро, зокрема переатестація всіх кадрів. Успіх цієї реформи, додають в УРБ, продемонструє виконання якісних КРІ, серед яких:

співвідношення кількості початих досудових розслідувань до кількості обвинувальних актів, направлених до суду;

співвідношення кількості обвинувальних актів направлених до суду першої, другої інстанції із кількістю обвинувальних вироків по справам, підслідним БЕБ;

статистика зупинених кримінальних проваджень (у динаміці – період до періоду);

питома вага відкшодування збитків до встановлених у кримінальному провадженні, середня сума в одному провадженні;

середня тривалість досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, окремо частка ДР, що тривають понад 18 місяців (ст. 219 КПК України);

динаміка застосування спеціальної конфіскації та заходів стосовно юридичних осіб за кримінальні правопорушення, підслідні БЕБ;

справи порушені за ст. 212 КК: співвідношення справ, у яких є вироки або припинені за ч. 4 ст. 212 КК (сплата податків);

динаміка кількості та вартості арештованого майна. Співвідношення до кількості арештів майна у схожих країнах-сусідах. Співвідношення накладених арештів майна та скасованих, у динаміці по кварталах;

динаміка кількості обшуків (загалом інвазивних слідчих дій) БЕБом. Співвідношення до кількості обшуків у розвинених країнах-сусідах, а також результативності таких дій;

співвідношення кількості внесених в ЄРДР і розпочатих розслідувань та кількості вироків, які набрали законної сили, а також співвідношення кількості винесених БЕБ підозр та кількості вироків, які набрали законної сили;

кількість скарг бізнесу (до бізнес омбудсмена) квартал до кварталу.

В УРБ резюмували, що вітчизняний бізнес готовий до конструктивної співпраці з новим керівництвом БЕБ, щоб реалізувати потенціал органу як інституції, що ефективно захищає економіку держави та не допускає зловживань у відносинах між бізнесом і державними правоохоронними структурами.

Нагадаємо: Олександр Цивінський, який до призначення в БЕБ був співробітником Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), виграв відкритий конкурс на посаду очільника БЕБ ще наприкінці червня цього року. Втім, Кабінет міністрів тоді відмовився його призначати та вимагав від конкурсної комісії надати нову кандидатуру. Причиною такого рішення уряду став лист від Служби безпеки України, який стосувався, мовляв, питань національної безпеки та містив відповідні безпекові оцінки.

Пізніше стало відомо, що в листі говорилося про те, що Цивінський начебто має родинні зв'язки з громадянами РФ, мовляв, стало відомо згодом, його рідний батько проходив службу в СРСР і після 1991 року залишився у Росії, де нині може отримувати пенсію. Сам Олександр Цивінський це спростував і заявив, що останні 30 років рідний батько живе в Україні, втім уже десять років поспіль, за його словами, він із ним не спілкується та додав, що виховував його вітчим.

Призначення Цивінського головою БЕБ було також однією із вимог профільних експертів, народних депутатів, міжнародних партнерів, а також учасників протестів, які проходили в багатьох містах України на підтримку НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зрештою 6 серпня, більш ніж через місяць після конкурсного добору, Цивінського призначили директором Бюро. Перед цим він пройшов поліграф, після якого нова премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що застережень щодо кандидатури Цивінського немає.