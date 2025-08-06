Голова БЕБ призначений. Подяка поліграфу

Попереду купа невиконаних міжнародних зобов'язань...

Дякую урядовцям, а також всім, хто здійснював тиск на уряд: народним депутатам, бізнес-асоціаціям, громадським організаціям, аналітичним центрам, медіа, міжнародним партнерам, всім людям із картонками.

Особлива подяка поліграфу поліграфовичу, хоч він і поза законом.

Шкода, що для цього простого й законного рішення довелося стільком людям витрачати купу нервів і часу, комусь втрачати гідність і довіру, комусь політичний рейтинг. Зате хтось використав змарнований час із користю, поклавши собі в кишеню ще чималий корупційний дохід.

Олександр Цивінський, ви отримали шалений кредит довіри, і не через Ваші особисті заслуги, а через ненависть громадян до корупції. Лише від Вас тепер залежить, як цим кредитом скористатися. Щиро бажаю Вам мудрості, стійкості й рішучості, і я певен, тут мене підтримають сотні тисяч людей. Не змарнуйте цю довіру.

Юлія Свириденко, я ж казав, що рано чи пізно доведеться призначати обраного кандидата. А можна було від самого початку отримати високий кредит довіри для нового уряду -- я певен, він став би в пригоді. Попереду важкі часи, а довіра – рідкісний і корисний капітал.

Колись ми навчимося не марнувати шанси.

Це не кінець, а початок. Попереду купа невиконаних міжнародних зобов'язань, а також наступних євроінтеграційних реформ. Список наступних кроків писав позавчора, він всім відомий.

Картонки не викидайте.