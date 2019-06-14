НКРЕКП буде законно працювати ще до кінця року - Герус



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До кінця 2019 року треба встигнути прийняти новий закон про НКРЕКП і внести зміни до конституції

Конституційний суд визнав неконституційним створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), але ця Нацкомісія буде ще працювати до 31 грудня. Так прокоментував сьогоднішню інформацію про дане рішення КСУ представник президента в уряді Андрій Герус.

«За оперативною інформацією, яку ми отримали, дійсно є таке рішення КС, але деякі його положення, що визнають втрату конституційності, вступають в дію з 31 грудня 2019 року», - сказав він сьогодні на брифінгу.

До цієї дати є час, щоб врегулювати ситуацію і внести відповідні зміни в законодавство, додав Герус.

«Для цього треба прийняти новий закон про НКРЕКП, де будуть передбачені трохи інакші процедури призначення. І по-друге, на нашу думку, мають бути внесені зміни до Конституції, щоб в Конституції було передбачено існування різних регуляторів, а також деяких антикорупційних органів», - сказав представник президента.

Нагадаємо, 14 червня ЗМІ повідомили, що КСУ вирішив, що Нацкомісія була створена у неконституційний спосіб, її статус і спосіб формування не відповідають Конституції. При створенні цього органу президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, оскільки повноваження глави держави вичерпно визначені Основним законом, який не передбачає його права утворювати такі органи. Так само Конституція не наділяє президента правом призначати та звільняти членів НКРЕКП.