КСУ визнав неконституційним створення НКРЕКП, яка запровадила формулу «Роттердам+»



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Першим керівником НКРЕКП був менеджер з Roshen Дмитро Вовк

Конституційний Суд вважає, що повноваження глави держави не передбачають права створення такого органу

Конституційний суд України визнав неконституційним створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Подання надійшло від 46 народних депутатів, повідомляє «Дзеркало тижня».

КСУ вирішив, що Нацкомісія була створена у неконституційний спосіб, її статус і спосіб формування не відповідають Конституції.

Нацкомісію утворив п'ятий президент Петро Порошенко указом від 27 серпня 2014 року №694. Згодом, 22 вересня 2016 року, Верховна Рада схвалила закон про НКРЕКП, яким визначалося, що Нацкомісія є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, членів якого призначає та звільняє глава держави.

Конституційний суд зазначив, що при створенні цього органу президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, оскільки повноваження глави держави вичерпно визначені Основним законом, який не передбачає його права утворювати такі органи. Так само Конституція не наділяє президента правом призначати та звільняти членів НКРЕКП.

Також суд встановив, що визначений законом статус Нацкомісії не відповідає Конституції. За своїми функціями, завданнями і повноваженням комісія по суті є центральним органом виконавчої влади, а тому відповідно до Конституції закон мав визначити саме такий її статус, який передбачає входження НКРЕКП в систему органів виконавчої влади і спрямування її роботи Кабінетом міністрів.

Справа про неконституційність Закону про НКРЕКП перебувала на розгляді КС з 2017 року. Упродовж 2018-2019 рр., коли головою КС був Станіслав Шевчук, розгляд цієї справи було фактично заблоковано.

Нагадаємо, НКРЕКП звинувачували у прийнятті рішень в інтересах тодішнього президента, його оточення та певних олігархічних груп, зокрема запровадження формули «Роттердам+» (затверджена комісією у березні 2016 року), яка мала наслідком запровадження високих тарифів для населення та промисловості.

В лютому НАБУ провело в НКРЕКП обшуки у справі «Роттердам+». Тоді детективи заявили, що комісія приховує частину документів, які містили окремі елементи прогнозованого розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію.