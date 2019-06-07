Позиція НКРЕКП не загрожує запуску ринку електроенергії з 1 липня, – експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нова модель оптового ринку електроенергії має бути запроваджена з 1 липня 2019 року

Позиція регулятора є фактично широким аналізом реформи ринку електроенергії, яка охоплює всі можливі проблеми, - Корольчук

Оприлюднена позиція НКРЕКП щодо запровадження ринку електроенергії не загрожує початку дії ринку з 1 липня 2019 року. Про це написав експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук у Facebook.

«Заявлена позиція регулятора жодним чином не загрожує початку дії ринку електроенергії з 1 липня 2019 року. Так як і не завадить реалізації механізму ПСО для захисту населення від високої ціни на електроенергію», - написав експерт.

Корольчук наголосив, що позиція регулятора є фактично широким аналізом реформи ринку електроенергії, яка охоплює всі можливі проблеми, зокрема й щодо ПСО. І функція НКРЕКП полягає, зокрема, й у тому, щоб передбачати можливі ризики та мінімізувати їх.



«Завдання НКРЕКП, до речі, і полягає у розробці та аналізі усіх можливих негативних і позитивних сценаріїв, які можуть реалізуватися на ринку. Лише це дає можливість потім мінімізувати ризики, застрахувати ринок від непередбачуваних історій», - відзначив Корольчук.



Нагадаємо, нова модель оптового ринку електроенергії має бути запроваджена з 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України «Про ринок електроенергії». Уряд на засіданні 5 червня ухвалив всі необхідні рішення для запровадження ринку. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що ринок буде запущено вчасно.



НКРЕКП 7 червня оприлюднила свою розширену позицію щодо запровадження ринку електроенергії. В ній, зокрема, перелічені вірогідні ризики запровадження ринку та оцінено технічну готовність учасників ринку.



Запуск ринку електроенергії є умовою програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), згідно з якою планується отримати в поточному році $2,5 млрд кредиту, а також надання макрофінансової допомоги від Європейського союзу (ЄС) в розмірі 500 млн євро.