Нова зустріч у рамках формату Рамштайн: стала відома дата

Ймовірно «Рамштайн-10» відбудеться в онлайн-форматі

Наступне засідання у форматі «Рамштайн» може пройти у середині березня. Ймовірно воно проходитиме онлайн. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає «Укрінформ».

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«Наступна дата, якщо я не помиляюся, це – середина березня. Але з високою ймовірністю вона буде онлайн. Я думаю, що річниця «Рамштайну», який почався в квітні торік, напевно і буде у Рамштайні, безпосередньо у військовій цій авіабазі. А у березні, я думаю, я буду мати нагоду підключатися з Києва», – поінформував чиновник.

Відповідаючи на питання про те, коли Резніков дізнався, що президент США Джо Байден приїде до Києва, Резніков сказав, що нещодавно.

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«Це все трималося реально у досить закритому режимі, тому для багатьох нас це теж стало сюрпризом. Я пакував валізу в Польщу, відверто кажучи», – уточнив він.

Нагадаємо, Резніков нещодавно розповів, чому після скандалів залишився на посаді міністра.

14-15 лютого у Брюсселі проходило засідання міністрів оборони у форматі «Рамштайн-9». Резніков підбив підсумки «Рамштайну-9».

Зеленський заявив, що про результати «Рамштайну» можна розповідати не все.