Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нова зустріч у рамках формату Рамштайн: стала відома дата

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нова зустріч у рамках формату Рамштайн: стала відома дата
фото з відкритих джерел

Ймовірно «Рамштайн-10» відбудеться в онлайн-форматі

Наступне засідання у форматі «Рамштайн» може пройти у середині березня. Ймовірно воно проходитиме онлайн. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає «Укрінформ».

«Наступна дата, якщо я не помиляюся, це – середина березня. Але з високою ймовірністю вона буде онлайн. Я думаю, що річниця «Рамштайну», який почався в квітні торік, напевно і буде у Рамштайні, безпосередньо у військовій цій авіабазі. А у березні, я думаю, я буду мати нагоду підключатися з Києва», – поінформував чиновник.

Відповідаючи на питання про те, коли Резніков дізнався, що президент США Джо Байден приїде до Києва, Резніков сказав, що нещодавно.

«Це все трималося реально у досить закритому режимі, тому для багатьох нас це теж стало сюрпризом. Я пакував валізу в Польщу, відверто кажучи», – уточнив він.

Нагадаємо, Резніков нещодавно розповів, чому після скандалів залишився на посаді міністра.

14-15 лютого у Брюсселі проходило засідання міністрів оборони у форматі «Рамштайн-9». Резніков підбив підсумки «Рамштайну-9».

Зеленський заявив, що про результати «Рамштайну» можна розповідати не все.

Теги: Олексій Резніков Україна авіація війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Резніков підбив підсумки «Рамштайну-9»
Резніков підбив підсумки «Рамштайну-9»
16 лютого, 19:21
Столтенберг зазначив, що міністри сьогодні обговорять розміщення 40 тис. військових НАТО у східній частині альянсу
Рамштайн-9: Столтенберг повідомив, про що говоритимуть міністри НАТО
15 лютого, 13:18
Другий день «Рамштайна»: Резніков повідомив, що на порядку денному
Другий день «Рамштайна»: Резніков повідомив, що на порядку денному
15 лютого, 09:09

Політика

Нова зустріч у рамках формату Рамштайн: стала відома дата
Нова зустріч у рамках формату Рамштайн: стала відома дата
Початок тривоги в Києві: промовиста реакція Байдена та Зеленського
Початок тривоги в Києві: промовиста реакція Байдена та Зеленського
Зеленський розповів, які місця відвідав із Байденом у Києві (відео)
Зеленський розповів, які місця відвідав із Байденом у Києві (відео)
Комітет Ради визнав незадовільною роботу Бюро економічної безпеки. Що буде далі
Комітет Ради визнав незадовільною роботу Бюро економічної безпеки. Що буде далі
Зустріч Байдена та Зеленського в яскравих фото
Зустріч Байдена та Зеленського в яскравих фото
Перший візит президента США за 15 років. Зустріч Байдена та Зеленського у деталях
Перший візит президента США за 15 років. Зустріч Байдена та Зеленського у деталях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Путін став учасником карнавалу в Італії: відео, яке зібрало понад 2 млн переглядів
14K
ООН відновила виплати біженцям: як отримати
13K
Нардепу вручили повістку на вулиці: комітет Ради викликав відповідальних за мобілізацію
11K
У всьому винен Байден. У столиці переполох: дороги заблоковані (фото, відео)
8856
Річниця вторгнення. П’ята колона Кремля діє на випередження
7212
20 лютого: що сьогодні відзначають, традиції та заборони

Новини

Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Сьогодні, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту