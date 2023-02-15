Резніков розповів, чому після скандалів залишився на посаді міністра

Олексій Резніков підтвердив, що планує залишитися на посаді міністра оборони найближчими місяцями

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент України Володимир Зеленський попросив його залишитися на посту. Тому відставки, яку анонсували, не було. Про це передає The Guardian.

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Резніков підтвердив, що планує залишитися на посаді міністра оборони найближчими місяцями.

«Так, це було рішення мого президента», – сказав він.

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Нагадаємо, наприкінці січня журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або втричі вищими, ніж у супермаркетах Києва.

За тилове забезпечення ЗСУ відповідав заступник Резнікова В’ячеслав Шаповалов, який після скандалу подав у відставку. Міноборони вважає, що його звільнення дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів.

Спершу працівники ДБР повідомили Шаповалову про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Після цього він опинився під вартою: суд обрав запобіжний захід ексзаступнику Резнікова.

Згодом міністр оборони України Олексій Резніков відкинув звинувачення в корупційних закупівлях та пояснив, за якими принципами здійснюється забезпечення армії харчуванням.

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Постачальник продуктів заявив про «навмисну маніпуляцію» та заперечив звинувачення у завищенні цін.