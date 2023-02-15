Головна Країна Політика
search button user button menu button

Резніков розповів, чому після скандалів залишився на посаді міністра

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Резніков розповів, чому після скандалів залишився на посаді міністра
Міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі міністрів оборони НАТО
Johanna Geron/Reuters

Олексій Резніков підтвердив, що планує залишитися на посаді міністра оборони найближчими місяцями

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент України Володимир Зеленський попросив його залишитися на посту. Тому відставки, яку анонсували, не було. Про це передає The Guardian.

Резніков підтвердив, що планує залишитися на посаді міністра оборони найближчими місяцями.

«Так, це було рішення мого президента», – сказав він.

Нагадаємо, наприкінці січня журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або втричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. 

За тилове забезпечення ЗСУ відповідав заступник Резнікова В’ячеслав Шаповалов, який після скандалу подав у відставку. Міноборони вважає, що його звільнення дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів.

Спершу працівники ДБР повідомили Шаповалову про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Після цього він опинився під вартою: суд обрав запобіжний захід ексзаступнику Резнікова.

Згодом міністр оборони України Олексій Резніков відкинув звинувачення в корупційних закупівлях та пояснив, за якими принципами здійснюється забезпечення армії харчуванням.

Постачальник продуктів заявив про «навмисну маніпуляцію» та заперечив звинувачення у завищенні цін. 

Читайте також: Чому Резніков не закупив «дешеві патрони»? Главком отримав офіційне роз‘яснення і контракти
Теги: Олексій Резніков Міноборони Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Другий день «Рамштайна»: Резніков повідомив, що на порядку денному
Другий день «Рамштайна»: Резніков повідомив, що на порядку денному
Сьогодні, 09:09
Уряд звільнив заступників Резнікова та призначив нових
Уряд звільнив заступників Резнікова та призначив нових
Вчора, 16:46
Резніков назвав імена трьох кандидатів на посади заступників
Резніков назвав імена трьох кандидатів на посади заступників
Вчора, 11:16

Політика

Прем’єр Швеції прибув із неоголошеним візитом до України (відео)
Прем’єр Швеції прибув із неоголошеним візитом до України (відео)
Резніков розповів, чому після скандалів залишився на посаді міністра
Резніков розповів, чому після скандалів залишився на посаді міністра
Елітна нерухомість за безцінь? Заступник Єрмака відреагував на розслідування журналістів
Елітна нерухомість за безцінь? Заступник Єрмака відреагував на розслідування журналістів
Королевська і Солод офіційно подали заяви про складання повноважень нардепів
Королевська і Солод офіційно подали заяви про складання повноважень нардепів
Міноборони повідомило, чи вистачить ЗСУ боєприпасів для відбиття наступу росіян
Міноборони повідомило, чи вистачить ЗСУ боєприпасів для відбиття наступу росіян
Про «Рамштайн» можу розповідати не все: звернення Зеленського (відео)
Про «Рамштайн» можу розповідати не все: звернення Зеленського (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Землетрус у Румунії. Моторошні кадри поштовхів
23K
Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь
21K
Окупанти перейшли до війни на виснаження – генерал США
15K
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Захисники знищили російський «Солнцепьок»: феєричне відео
11K
«Білий квиток» не є підставою для звільнення від мобілізації – роз’яснення експертів

Новини

В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Сьогодні, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Сьогодні, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Вчора, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Вчора, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
13 лютого, 17:07

Прес-релізи

Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
15 лютого, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту