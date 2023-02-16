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Резніков підбив підсумки «Рамштайну-9»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Резніков підбив підсумки «Рамштайну-9»
Олексій Резніков / Facebook

Міністр оборони: «Головне – зміцнюється «броньований кулак», який за кілька місяців зможе вирішувати завдання»

Українське військо буде краще забезпечене боєприпасами, а загрози з неба отримають кращу відсіч. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, підводячи підсумки поїздки до Брюсселя.

«Завершилася дводенна робота української делегації у Брюсселі. Результати оптимістичні. Більше наших воїнів отримають якісну підготовку. Головне – зміцнюється «броньований кулак», який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Головнокомандувача ЗСУ та Генштабу», – йдеться в повідомленні.

Резніков зазначив, що сьогодні обговорив з партнерами практичні аспекти «танкової коаліції». Вже зроблено кілька важливих кроків.

«Я дякую усім партнерам за допомогу Україні. Особливо Сполученим Штатам і персонально моєму другу та великому другу України міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ – за лідерство у форматі «Рамштайн». Також щиро вдячний Генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за послідовну підтримку нашої держави на рівні Північноатлантичного альянсу. Вдячній українській делегації та Місії України при НАТО за командну роботу. Повертаємося додому. Нас чекає багато справ», – додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що про результати «Рамштайну» можна розповідати не все.

До слова, Резніков нещодавно розповів, чому після скандалів залишився на посаді міністра.

Теги: Олексій Резніков Брюссель міністр Україна

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