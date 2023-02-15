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Рамштайн-9: Столтенберг повідомив, про що говоритимуть міністри НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рамштайн-9: Столтенберг повідомив, про що говоритимуть міністри НАТО
Столтенберг зазначив, що міністри сьогодні обговорять розміщення 40 тис. військових НАТО у східній частині альянсу
фото з відкритих джерел

На порядку денному нове політичне керівництво з оборонного планування

Сьогодні під час другого дня зустрічі у Брюсселі міністри оборони країн НАТО обговорять війну в Україні, а також способи посилення альянсу. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

«Агресивна війна президента Путіна в Україні є найбільшою безпековою кризою в Європі з часів Другої світової війни. НАТО та союзники солідарні з Україною. І ми надаємо безпрецедентну допомогу. Водночас ми зміцнюємо наше стримування та оборону», – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що міністри сьогодні обговорять розміщення 40 тис. військових НАТО у східній частині альянсу та подвоєння кількості бойових груп з чотирьох до восьми. Також на порядку денному нове політичне керівництво з оборонного планування.

«Це буде ключовим рушієм змін протягом наступних кількох років. Забезпечити наявність можливостей, необхідних для надійного стримування та оборони», – пояснив генсек.

Також країни НАТО сьогодні розглянуть можливості для посилення оборонної промисловості, оскільки планується збільшення виробництва зброї та боєприпасів.

«І ми вживатимемо заходів для посилення захисту нашої критичної інфраструктури, включаючи підводні кабелі та трубопроводи. Все це потребує ресурсів. Тож ми також розглянемо, як зберегти та збільшити витрати на оборону в альянсі», – додав Столтенберг. 

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що сьогодні, 15 лютого, на зустрічі у форматі «Рамштайн» західні партнери обговорять питання постачання танків для Збройних сил України.

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Теги: зброя НАТО Україна війна Єнс Столтенберг

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