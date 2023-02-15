Другий день «Рамштайн»: Резніков повідомив, що на порядку денному

Міністр оборони обіцяє інтенсивні обговорення допомоги Україні

Сьогодні, 15 лютого, на зустрічі у форматі «Рамштайн» західні партнери обговорять питання постачання танків для Збройних сил України. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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«Перший робочий день у Брюсселі завершено. Я вдячний усім країнам-учасницям Ramstein та Північноатлантичному альянсу за підтримку України. Завтра розклад буде заповнений. Ми витратимо більше часу на обговорення танків», – написав він у твіттері в ніч проти середи.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін під час відкриття засідання у форматі «Рамштайн» заявив, що союзники продовжуватимуть надавати Україні підтримку в її боротьбі з російською агресією. Західні партнери обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ.