Новим бізнес-омбудсменом України став канадський дипломат

До виконання обов'язків Ващук стане 1 січня

Канадський дипломат Роман Ващук обраний новим бізнес-омбудсменом України. Про це йдеться в повідомленні Ради бізнес-омбудсмена.

«Сьогодні, 9 грудня, Кабінет Міністрів України затвердив рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена про обрання нового бізнес-омбудсмена. З 1 січня 2022 року цю посаду обійматиме Роман Ващук, канадський дипломат, посол Канади в Україні з 2014 по 2019 рік», – зазначається в повідомленні.

Як відомо, 15 жовтня 2019 року на посаду бізнес-омбудсмена України вступив колишній мер Варшави, член польського парламенту Марцін Свєнціцький. Він став наступником Альгірдаса Шемети, першого бізнес-омбудсмена. Альгірдас Шемета не продовжував контракт на роботу на цій посаді, оскільки, за його словами, він виконав свою місію – створив організацію, яка ефективно захищає законні права бізнесу в Україні.

Рада бізнес-омбудсмена була утворена за ініціативою Мінекономіки для покращення здійснення підприємницької діяльності.

За шість років діяльності Рада бізнес-омбудсмена розглянула близько 10 тис.скарг компаній на зловживання державними органами та допомогла бізнесу повернути понад 19,5 млрд грн.

Керівним органом є наглядова рада, яка складається з уповноважених представників уряду, міжнародних фінансових установ (Європейський банк реконструкції та розвитку, Організація економічного співробітництва та розвитку), а також представників бізнес-асоціацій (Американська торговельна палата в Україні, Європейська бізнес асоціація, Федерація роботодавців України, ТПП України, Український союз промисловців і підприємців).

Серед основних завдань Ради бізнес-омбудсмена є підготовка пропозицій органам влади щодо державної політики у сфері підприємницької діяльності, надання рекомендацій щодо вдосконалення роботи таких державних органів та органів місцевого самоврядування у напрямку покращення умов для здійснення підприємницької діяльності.

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