Експосол Канади: політичну вендету проти Порошенка інспірують з оточення Портнова і Коломойського

Канадський дипломат вважає, що соратники Портнова і Коломойського прагнуть помститися Порошенку за економічні та репутаційні втрати

Впливовий канадський дипломат, надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні у 2014-2019 роках Роман Ващук застеріг владу України від планів «кинути Порошенка за грати, тон яким задають емісари Портнова і Коломойського». Про це він написав у на своїй сторінці Твіттері.

«Плани кинути Порошенка за грати були вже посеред 2019 року, тон яким задавали емісари Портнова/Коломойського у прагненні помсти за економічні та репутаційні втрати і політичних зисків на фоні негативного публічного сприйняття Порошенка, яке допомогли створити їхні медіа. Я казав про це раніше, і продовжую вірити в те, що очищення від корупції в оточенні попередників - це добре і необхідно. Але відкрита вендета проти важливого, відомого партнера для західних досягнень останніх п’яти років буде стратегічною помилкою і матиме дуже погані наслідки», - наголошує Роман Ващук.

Plans to lock up #Poroshenko were already afoot in mid-2019, pitched by Portnov/Kolomoisky emissaries bent on (a) vengeance for economic and reputational losses and (b) political benefit, given negative public perceptions of Poro their media had helped create. 1/2