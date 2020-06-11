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    Експосол Канади: політичну вендету проти Порошенка інспірують з оточення Портнова і Коломойського

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    10 червня прокурори намагалися оголосити підозру п'ятому президенту Петру Порошенку&nbsp; - Експосол Канади: політичну вендету проти Порошенка інспірують з оточення Портнова і Коломойського
    10 червня прокурори намагалися оголосити підозру п'ятому президенту Петру Порошенку 

    Канадський дипломат вважає, що соратники Портнова і Коломойського прагнуть помститися Порошенку за економічні та репутаційні втрати

    Впливовий канадський дипломат, надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні у 2014-2019 роках Роман Ващук застеріг владу України від планів «кинути Порошенка за грати, тон яким задають емісари Портнова і Коломойського». Про це він написав у на своїй сторінці Твіттері.

    «Плани кинути Порошенка за грати були вже посеред 2019 року, тон яким задавали емісари Портнова/Коломойського у прагненні помсти за економічні та репутаційні втрати і політичних зисків на фоні негативного публічного сприйняття Порошенка, яке допомогли створити їхні медіа. Я казав про це раніше, і продовжую вірити в те, що очищення від корупції в оточенні попередників - це добре і необхідно. Але відкрита вендета проти важливого, відомого партнера для західних досягнень останніх п’яти років буде стратегічною помилкою і матиме дуже погані наслідки», - наголошує Роман Ващук.

    Раніше колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

    Нагадаємо, 10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

    До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу. 

    Між іншим, свіжі соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%.

    Раніше адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.

    Петро Порошенко Ігор Коломойський дипломатія США Канада олігархи посол Державне бюро розслідувань президент Андрій Портнов
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