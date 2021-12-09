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    Депутати Бундестагу пригрозили Путіну «надпотужними» санкціями

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    Партія Меркель погрожує Путіну потужними санкціями - Депутати Бундестагу пригрозили Путіну «надпотужними» санкціями
    Партія Меркель погрожує Путіну потужними санкціями
    фото: Markus Schreiber/AP

    У парламенті Німеччини відбулися екстрені слухання у зв'язку з нарощуванням Росією військ поблизу кордону з Україною

    Консервативний блок німецьких партій «Християнсько-демократичний союз» та «Християнсько-соціальний союз» наполягає на тому, що в разі повномасштабного вторгнення в Україну проти Росії потрібно запровадити серйозні санкції. Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник.

    «Найбільша опозиційна фракція Бундестагу ХДС/ХСС виступила із жорсткою заявою, закликавши новий уряд ФРН із першого ж дня присвятити себе розв’язанню кризи у зв'язку з концентрацією військ РФ уздовж кордонів України, і пригрозила [президенту Росії Володимирові] Путіну надпотужними новими санкціями», – написав Мельник.


    Слухання на тему нарощення Росією військ біля кордонів України німецький парламент анонсував напередодні, 8 грудня.

    8 грудня у Німеччині заступив на посаду новий канцлер Олаф Шольц, змінивши на ній Ангелу Меркель після 16 років канцлерства.

    Цього ж дня, 8 грудня, новий канцлер Німеччини пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком–2».

    Наразі Сполучені Штати Америки розробляють різні варіанти санкцій проти Російської Федерації у разі її вторгнення в Україну, проте вони навряд чи торкнуться енергетичного сектору.

    Напередодні посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер заявляв, що рішення президента Росії Володимира Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну призведе до застосування жорстких економічних санкцій, які включатимуть у себе закриття «Північного потоку-2».

    Також президент США Джозеф Байден розповів, як Штати захищатимуть Україну від агресора.

    Нагадаємо, Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

    Зокрема Байден повідомив Путіну, що США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі США Німеччина санкції Ангела Меркель війна Путін посол Андрій Мельник Україна парламент Олаф Шольц
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    Депутати Бундестагу пригрозили Путіну «надпотужними» санкціями