Депутати Бундестагу пригрозили Путіну «надпотужними» санкціями

У парламенті Німеччини відбулися екстрені слухання у зв'язку з нарощуванням Росією військ поблизу кордону з Україною

Консервативний блок німецьких партій «Християнсько-демократичний союз» та «Християнсько-соціальний союз» наполягає на тому, що в разі повномасштабного вторгнення в Україну проти Росії потрібно запровадити серйозні санкції. Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник.



«Найбільша опозиційна фракція Бундестагу ХДС/ХСС виступила із жорсткою заявою, закликавши новий уряд ФРН із першого ж дня присвятити себе розв’язанню кризи у зв'язку з концентрацією військ РФ уздовж кордонів України, і пригрозила [президенту Росії Володимирові] Путіну надпотужними новими санкціями», – написав Мельник.

Найбільша опозиційна фракція Бундестагу - ХДС/ХСС - виступила з жорсткою заявою, закликавши новий уряд ФРН з першого ж дня присвятити себе розв‘язанню кризи у зв’язку з концентрацією Росією військ вздовж кордонів України, та пригрозила Путіну надпотужними новими санкціями pic.twitter.com/CpwQoHDaFX — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 9, 2021





Слухання на тему нарощення Росією військ біля кордонів України німецький парламент анонсував напередодні, 8 грудня.

8 грудня у Німеччині заступив на посаду новий канцлер Олаф Шольц, змінивши на ній Ангелу Меркель після 16 років канцлерства.

Цього ж дня, 8 грудня, новий канцлер Німеччини пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком–2».

Наразі Сполучені Штати Америки розробляють різні варіанти санкцій проти Російської Федерації у разі її вторгнення в Україну, проте вони навряд чи торкнуться енергетичного сектору.

Напередодні посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер заявляв, що рішення президента Росії Володимира Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну призведе до застосування жорстких економічних санкцій, які включатимуть у себе закриття «Північного потоку-2».

Також президент США Джозеф Байден розповів, як Штати захищатимуть Україну від агресора.

Нагадаємо, Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Зокрема Байден повідомив Путіну, що США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.







