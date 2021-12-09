Суд в Італії поставив крапку у справі нацгвардійця Марківа

Рік тому Віталій Марків повернувся до України

Касаційний суд у Римі остаточно виправдав українського військового

Верховний касаційний суд Італії повністю виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа. Про це сьогодні повідомив активіст української громади в Італії Олесь Городецький.

«У справі Марківа поставлена крапка. Всі позови відхилені. Рішення Міланського суду залишили в силі. Ура!», – йдеться у дописі Городецького у ФБ.

Про це ж написав сам Марків на сторінці в інстаграмі.

«Сьогодні поставлена крапка! Ми виграли в Касаційному рішенні!!!! Всі позови були відкинуті. Щиро дякую усім причетним!!!! Це наша спільна перемога. Правда завжди перемагає», – написав він.

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Нагадаємо, поліція Італії заарештувала старшого сержанта НГУ Віталія Марківа в аеропорту Болоньї 30 червня 2017 року. За даними ЗМІ, крім українського, він має також громадянство Італії, де країні постійно живе його мати. Туди він полетів у відпустку.

Марківа звинуватили в причетності до обстрілу 24 травня 2014 року біля Слов’янська на Донеччині, де загинули італійський фоторепортер Андреа Роккеллі та його російський перекладач Андрій Миронов, які перебували на боці бойовиків «ДНР».

Обставини події на боці бойовиків «ДНР» описував фотожурналіст Вільям Роглон (Рогелон) з агентства Wostok Press, який теж перебував на місці обстрілу – він виступив свідком на боці обвинувачення.

12 липня 2019 року суд першої інстанції в місті Павія засудив Марківа до 24 років ув’язнення – попри наявність переконливих доказів у тому, що Марків не міг вчиняти той мінометний обстріл.

Офіційна довідка Національної гвардії України підтверджує, що підрозділи оперативного призначення НГУ в період з 20 березня до 4 серпня 2014 року комплектувалися виключно стрілецькою зброєю: автоматами і кулеметами, а артилерійського озброєння, в тому числі мінометів, в них не було, зокрема і в районі Слов’янська та гори Карачун.

За визнанням італійського прокурора на суді першої інстанції, старший сержант НГУ Марків не вчинив злочину убивства, але він нібито інформував командирів про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті, зі свого боку, контактували з військовослужбовцями ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь про групі іноземних журналістів.

Генпрокуратура України зверталася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або негайного звільнити його.

Про те, що Україна готова надати італійському суду всі документи у справі Марківа, неодноразово заявляв також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. МВС України провело відповідні слідчі експерименти на Карачуні.

17 травня 2019 року глава Аваков зустрічався з Марківим. Він та командувач Нацгвардії Микола Балан дали в суді Павії свідчення на захист Віталія.

Упродовж кількох років в Україні та за кордоном тривала акція Free Markiv. Учасники численних демонстрацій наголошували, що справа Марківа була побудована на російському наративі подій в Україні: «націоналісти, які прийшли до влади внаслідок перевороту», «безжалісні карателі з добровольчих батальйонів, що вбивають цивільних», «повстанці Донбасу, які шанують журналістів» тощо.

17 січня 2020 року Верховна Рада України ухвалила постанову, в якій депутати попросили президента і парламент Італії забезпечити прозорість, об’єктивність та неупередженість апеляційного провадження стосовно старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа.

Зрештою 3 листопада 2020 року апеляційний суд Мілана виправдав Марківа. Його визнали не винним у загибелі Роккеллі.

4 листопада 2020 року Віталій Марків повернувся до України.

А у жовтні 2021 року у нацгвардійця Марківа народився син.

У травні військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків вже повернувся на службу до лав структури.