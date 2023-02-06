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Кадрові перестановки на митниці: Арахамія повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кадрові перестановки на митниці: Арахамія повідомив деталі
Арахамія заявив, що влада має концептуальне розуміння, що робити з Держмитницею, яка за останні кілька років пережила зміну шести керівників
фото з відкритих джерел

Арахамія: «Якщо зазвичай у нас багато охочих, то зараз таких кандидатів нуль»

Глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що на даний момент жоден з українських чиновників не висловив бажання очолити Державну митну службу. Про це Арахамія розповів в інтрв’ю Forbes.

«Наразі немає жодних (кандидатів. – Ред.). Ба більше, якщо зазвичай у нас багато охочих, то зараз таких кандидатів нуль», – сказав Арахамія.

Він також пояснив, чому відносно довго не звільняли з посади в.о. голови Держмитниці В'ячеслава Демченка.

«У нього був «базовий імунітет" після призначення. Це людина з найчистішою репутацією. Раніше він очолював прикордонну службу. У мене немає даних, що він брав участь у будь-яких схемах. Але для того, щоб наводити лад на митниці, недостатньо бути просто чесною людиною», – розповів голова фракції.

За словами політика, влада має концептуальне розуміння, що робити з Держмитницею, яка за останні кілька років пережила зміну шести керівників. «Концепція є, вона, до речі, близька до того, що свого часу пропонував Максим Нефьодов... Я розумію митницю в її нинішньому стані як повністю феодальну структуру. Тобто коли навіть фігура начальника обласної митниці не відіграє такої ролі, як начальник зміни. Тому змінити ситуацію можна тільки інституційно», – вважає Арахамія.

Як варіанти змін розглядаються, наприклад, практика, коли розмитненням вантажів займається митник з іншого регіону, ширше впровадження системи електронного контролю, підвищення відповідальності за роботу сканерів, які часто не працюють.

Як повідомлялося, 1 лютого уряд звільнив керівний склад Державної митної служби.

Зокрема звільнені в.о. голови Держмитслужби В’ячеслав Демченко та його зами – Олександр Щуцький та Руслан Черкаський.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили керівництво Житомирської митниці на корупційних схемах.

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Теги: політика Максим Нефьодов імунітет влада Давид Арахамія Forbes митниця

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