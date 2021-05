Губернатор Нью-Джерсі пообіцяв келих пива за щеплення від Covid-19

Губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі пообіцяв келих пива кожному дорослому, який зробить щеплення від коронавірусу в травні.

Про це Мерфі повідомив в своєму Twitter.

«Ми запускаємо нашу програму «щеплення і пиво», щоб спонукати жителів Нью-Джерсі старше 21 років, які мають право на вакцину зробити щеплення», - повідомив Мерфі в своєму Twitter.

Кожен житель Нью-Джерсі, що зробить щеплення від коронавірусу, отримає безкоштовний келих пива.

Сертифікат про вакцинацію потрібно буде принести в одну з беруть участь в акції пивоварень.

Gov. Phil Murphy (D-NJ) announces the “Shot and a Beer” program to encourage eligible residents ages 21+ to get vaccinated. pic.twitter.com/v2itOQoF3I