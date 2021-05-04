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    Губернатор Нью-Джерсі пообіцяв келих пива за щеплення від Covid-19

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    Губернатор Нью-Джерсі пообіцяв келих пива за щеплення від Covid-19 - Губернатор Нью-Джерсі пообіцяв келих пива за щеплення від Covid-19
    Губернатор Нью-Джерсі пообіцяв келих пива за щеплення від Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Сертифікат про вакцинацію потрібно буде принести в одну з беруть участь в акції пивоварень

    Губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі пообіцяв келих пива кожному дорослому, який зробить щеплення від коронавірусу в травні.

    Про це Мерфі повідомив в своєму Twitter.

    «Ми запускаємо нашу програму «щеплення і пиво», щоб спонукати жителів Нью-Джерсі старше 21 років, які мають право на вакцину зробити щеплення», - повідомив Мерфі в своєму Twitter.

    Кожен житель Нью-Джерсі, що зробить щеплення від коронавірусу, отримає безкоштовний келих пива.

    Сертифікат про вакцинацію потрібно буде принести в одну з беруть участь в акції пивоварень.

    Раніше мер Нью-Йорка (США) Білл де Блазіо заявив, що влада міста планує повністю зняти всі обмеження, введені через пандемію коронавірусу, 1 липня.

    Нагадаємо, в Україні станом на 3 квітня 2021 року зафіксовано 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники.

    Вакцинація від коронавірусу в Україні традиційно загальмовується на свята та у вихідні дні. У суботу, 1 травня, щеплення від Covid-19 отримали 2 тис. 661 людини, другу дозу вкололи 30 українцям.

    Дані МОЗ свідчать, що друге щеплення зробили в Харківській області препаратом AstraZeneca.

    Утім, жодного щеплення не зробили відразу в п’яти областях – Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Луганській.

    Теги: США щеплення коронавірус пиво
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