Губернатор Нью-Джерсі пообіцяв келих пива за щеплення від Covid-19

Сертифікат про вакцинацію потрібно буде принести в одну з беруть участь в акції пивоварень

Губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі пообіцяв келих пива кожному дорослому, який зробить щеплення від коронавірусу в травні.

Про це Мерфі повідомив в своєму Twitter.

«Ми запускаємо нашу програму «щеплення і пиво», щоб спонукати жителів Нью-Джерсі старше 21 років, які мають право на вакцину зробити щеплення», - повідомив Мерфі в своєму Twitter.

Кожен житель Нью-Джерсі, що зробить щеплення від коронавірусу, отримає безкоштовний келих пива.

Сертифікат про вакцинацію потрібно буде принести в одну з беруть участь в акції пивоварень.

Gov. Phil Murphy (D-NJ) announces the “Shot and a Beer” program to encourage eligible residents ages 21+ to get vaccinated. pic.twitter.com/v2itOQoF3I — The Recount (@therecount) May 3, 2021

Раніше мер Нью-Йорка (США) Білл де Блазіо заявив, що влада міста планує повністю зняти всі обмеження, введені через пандемію коронавірусу, 1 липня.

Нагадаємо, в Україні станом на 3 квітня 2021 року зафіксовано 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники.

Вакцинація від коронавірусу в Україні традиційно загальмовується на свята та у вихідні дні. У суботу, 1 травня, щеплення від Covid-19 отримали 2 тис. 661 людини, другу дозу вкололи 30 українцям.

Дані МОЗ свідчать, що друге щеплення зробили в Харківській області препаратом AstraZeneca.

Утім, жодного щеплення не зробили відразу в п’яти областях – Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Луганській.