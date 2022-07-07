Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 7 липня

У багатьох населених пунктах Херсонщини п’ятий місяць немає води і світла

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Сумщина

Ніч минула відносно спокійно. Минулої доби ворог декілька разів здійснював обстріл по Миропільській, Краснопільській і Хотіньській громадах. По Юнаківській громаді протягом дня росіяни відкривали вогонь з кулеметів та різної стрілецької зброї.

Було випущено ракети по Шалигінській громаді. Також ворог обстріляв з мінометів Есманську громаду. В результаті артобстрілів зі ствольної артилерії та РСЗВ по Новослобідській та Білопільській громадах в одному із сіл на прикордонні вибито постраждали адмінбудівля, учбовий заклад, приватний будинок.

Дніпропетровщина

Російські війська знову обстріляли Криворізький район. Під удар потрапила Зеленодольська громада, три населені пункти. Село Мар’янське через обстріли частково без світла. Люди не постраждали. Напередодні увечері ворог обстріляв з РСЗВ Синельниківський район. У Покровській громаді поранено трьох людей, один з поранений – у важкому стані.

Харків

Вночі окупанти вдарили по школі-інтернату в місті. Внаслідок вибухів вибито вікна. Жертв та постраждалих немає.

По області вночі в Чугуївському районі, Слобожанській тергромаді загорілася хвойна підстилка на площі 2 Га. За попередніми даними загоряння відбулось після падіння збитої ракети. Загалом протягом доби по області 1 поранений

(смт.Слатине), двоє людей загинуло (Харків та Харківський р-н)

Луганщина

На Бахмутському напрямку (позиції, на які відійшли наші військові) противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. Здійснив артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого. Успіху не має. У Сєвєродонецьку представили вже третього «народного мера»- цього разу ним став Микола Моргунов, колишній міський голова м.Брянка часів Януковича, а також «лнр». Чоловіків на окупованих територіях запрошують нібито на роботу, вручають повістки та відправляють захищати «нову батьківщину».

Донеччина

Протягом доби – обстріли з артилерії, ЗРК С-300, РСЗВ «Ураган», РСЗВ «Град» по населеним пунктам та містам області: Авдіївка (житловий сектор, район залізничної станції); Бахмут (житловий сектор, гаражі, школа, залізничний технікум, лікарня, центр надання соціальних послуг, трансформатор); Красногорівка (аграрний технікум); Торецьк (житловий сектор, станція юних техніків); смт Желанне, с. Весела Долина, с. Карлівка, с. Ласточкине – двоє, с. Нетайлове, с. Первомайське, с. Соловйове. Пошкоджено 35 об’єктів. Загинуло 7 цивільних (у т.ч дитина), двоє людей поранено.

Миколаївщина

Обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Сьогодні вранці обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громад. та Острівський старостинський округ Куцурубської громади. Потерпілих немає. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора було зафіксовано обстріли в Первомайській громаді, внаслідок яких сталося займання сухостою та зернових полів, пошкоджено житлові будинки.

Також вчора окупанти обстріляли с. Лимани Галицинівської громади реактивною системою залпового вогню «Град» та артилерією 122-го калібру. Потерпілих немає.

Після ворожих обстрілів ввечері в с.Шевченкове Шевченківської громади виникла пожежа поля з ячменем та сухої трави.

Херсонщина

Вибухи, пожежі у лісах, на полях і у селах, обстріли будинків та мінування, знищення соціальних та інфраструктурних об’єктів – такі повідомлення сьогодні надають жителі практично всієї області. Гасити пожежі окупанти не дозволяють, тому аграрії та селяни намагаються робити це самотужки. У багатьох населених пунктах п’ятий місяць не має води і світла, тому гасити пожежі стає тяжко. Стабільно критична ситуація.

Раніше західна розвідка спрогнозувала, як вплине захоплення Лисичанська на просування ворога.

Відомо, що Росія зосередила до 25 батальйонних тактичних груп на Слов'янському напрямку.