  1. Головна
  2. Світ
  3. Економіка
  4. Британський банк HSBC збирається продати підрозділ у Росії
рус
    Економіка

    Британський банк HSBC збирається продати підрозділ у Росії

    Британський банк HSBC збирається продати підрозділ у Росії
    фото з відкритих джерел

    Напередодні російського вторгнення в підрозділі HSBC у Росії працювало приблизно 200 осіб

    Британський Міжнародний банк HSBC веде переговори щодо продажу свого російського корпоративного кредитного бізнесу Експобанку. Про це повідомляє Reuters.

    За словами фінансового директора HSBC Евена Стівенсона, напередодні російського вторгнення в підрозділі HSBC у Росії, яке пропонує низку корпоративних банківських та інвестиційних послуг, працювало приблизно 200 осіб.

    Також французький Societe Generale продав частину в Росбанку олігарху Володимиру Потаніну, а італійський UniCredit вивчає, що далі робити зі своїм російським бізнесом, в якому залучено майже 4000 співробітників.

    Як повідомлялося, Western Union йде з Росії та Білорусі. Раніше про намір згорнути бізнес у РФ заявив Deutsche Bank.

    Нагадаємо, McDonald’s повністю пішов з Росії і продав бізнес. Також повідомлялося, що компанія-виробник побутової хімії Henkel припиняє продавати свою продукцію на російському ринку збуту. До відома, британська компанія Diageo, яка випускає алкогольні напої під такими брендами як Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, йде з Росії.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Британський банк HSBC збирається продати підрозділ у Росії