Британський банк HSBC збирається продати підрозділ у Росії

Напередодні російського вторгнення в підрозділі HSBC у Росії працювало приблизно 200 осіб

Британський Міжнародний банк HSBC веде переговори щодо продажу свого російського корпоративного кредитного бізнесу Експобанку. Про це повідомляє Reuters.

За словами фінансового директора HSBC Евена Стівенсона, напередодні російського вторгнення в підрозділі HSBC у Росії, яке пропонує низку корпоративних банківських та інвестиційних послуг, працювало приблизно 200 осіб.

Також французький Societe Generale продав частину в Росбанку олігарху Володимиру Потаніну, а італійський UniCredit вивчає, що далі робити зі своїм російським бізнесом, в якому залучено майже 4000 співробітників.

Як повідомлялося, Western Union йде з Росії та Білорусі. Раніше про намір згорнути бізнес у РФ заявив Deutsche Bank.

Нагадаємо, McDonald’s повністю пішов з Росії і продав бізнес. Також повідомлялося, що компанія-виробник побутової хімії Henkel припиняє продавати свою продукцію на російському ринку збуту. До відома, британська компанія Diageo, яка випускає алкогольні напої під такими брендами як Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, йде з Росії.