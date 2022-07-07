Російські ракети пошкодили причал Зміїного

Росіяни випустили по Одещині дві ракети

Рашисти атакували Одещину сьогодні зранку

Ворог сьогодні знову обстріляв Одещину. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Одещина. На світанні двома ракетами ворог атакував один з районів області. Вражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна. За попередньою інформацією обійшлося без жертв», – написав Братчук.

Він також наголосив, що вогневою атакою двох ракет суттєво пошкоджено причал о. Зміїного.

Як повідомлялося, 4 липня ЗСУ встановили на Зміїному прапор України.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, чим Зміїний був важливий для росіян.

Нагадаємо, триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках.